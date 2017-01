Gliese 710, l'étoile qui fonce vers notre Système solaire ; Star Wars : ces mondes vus dans la saga qui existent vraiment

Gliese 710, l'étoile qui fonce vers notre Système solaire

L’étoile Gliese 710 fonce vers notre Système solaire. Elle traversera le nuage d’Oort dans un peu plus d’un million d’années. Sa masse perturbera alors des milliers de comètes endormies, semant le trouble en les projetant dans toutes les directions. Un tel évènement ne s’est pas produit dans le voisinage du Soleil depuis des millions d’années.

Lire la suite sur Futura Sciences

La relativité d'Einstein résiste aux tirs laser sur la Lune

La théorie de la relativité restreinte est l'un des piliers fondamentaux de la physique moderne. Des chercheurs tentent de la dépasser en montrant ses limites. La dernière tentative en date fait intervenir la télémétrie laser-Lune permettant de tester la fameuse invariance de Lorentz.

Lire la suite sur Futura Sciences

Étonnant : les traces de la première bouillie dans une poterie vieille de 10.000 ans

La cuisson des aliments dans des poteries a représenté une révolution pour l'humanité. Elle semble avoir eu lieu à la charnière du mésolithique et du néolithique, selon des découvertes archéologiques en Libye.

Lire la suite sur Futura Sciences

Star Wars : ces mondes vus dans la saga qui existent vraiment

Certains des mondes imaginés par George Lucas dans Star Wars existent vraiment ou, du moins, leur ressemblent beaucoup. Même Tatooine et ses deux soleils a des équivalents dans notre Galaxie. Ce n’est pas que de la science-fiction et l’humanité n’est qu’au début des découvertes. Voilà l'occasion d'une visite de quelques curieuses exoplanètes...

Lire la suite sur Futura Sciences

Dans une nanostructure, l'eau change d'état quantique...

Au niveau de la mer, l’eau bout à 100 °C et gèle à 0 °C. Tout le monde le sait. Mais lorsqu’elle est confinée dans un espace minuscule, ses changements de phase peuvent intervenir à des températures qui diffèrent de quelque 10 °C. Pas plus ! Ou peut-être que si, à en croire des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui sont parvenus à solidifier de l’eau à plus de 100 °C.

Lire la suite sur Futura Sciences