L'étonnante origine des plus beaux diamants ; Exploration humaine de la Lune : des tubes de lave géants pourraient accueillir une ville

L'étonnante origine des plus beaux diamants

On vient de découvrir l'origine des grands diamants atypiques à l'instar du Cullinan, le plus gros diamant brut jamais découvert, d'une masse de 621,2 grammes. Ces géants se formeraient à plus grande profondeur que les autres et, de plus, naîtraient dans un bain de métal liquide.

Lire la suite sur Futura Sciences

Autour de Jupiter, la Nasa tente de sauver la sonde Juno

Juno n'a toujours pas rejoint son orbite définitive, non pas à cause d'une panne mais en raison d'un problème moteur diagnostiqué sur une autre sonde.

La Nasa doit échafauder plusieurs scénarios pour remplir malgré tout les objectifs de la mission. Plusieurs sont actuellement en lice. Un juste milieu difficile à trouver entre la sécurité de la sonde et les besoins des scientifiques, comme nous l'explique, Philippe Zarka, du CNRS, qui participe à cette mission.

Lire la suite sur Futura Sciences

Exploration humaine de la Lune : des tubes de lave géants pourraient accueillir une ville

Avec son faible champ de gravité, la Lune pourrait abriter des tubes de lave larges de plusieurs kilomètres dont certains ont peut-être déjà été repérés par les missions lunaires en orbite. Véritables boucliers contre les radiations pour les colons lunaires, ils pourraient aussi les protéger des changements de températures spectaculaires en surface, et abriter des biosphères miniatures.

Lire la suite sur Futura Sciences

Thomas Pesquet présente le repas de Noël de la Station spatiale

Pour Noël, Thomas Pesquet a amené dans sa hotte plusieurs petits plats mijotés par des grands chefs cuisiniers. En même temps qu’il nous les présente, il évoque ce que représente pour lui ce moment qu’il partagera avec ses convives astronautes et cosmonautes.

Lire la suite sur Futura Sciences

Sur Cérès, la glace d'eau est partout, juste sous la surface

Cérès n’est pas une simple boule rocheuse de la ceinture d’astéroïdes. Cette planète naine contient beaucoup d’eau, partout, tout près de sa surface. La glace d’eau semble s’être séparée très tôt des couches rocheuses. Des indices suggèrent aussi qu’à une période, les matériaux en surface ont été altérés par de l’eau à l’état liquide.