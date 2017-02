Et si le CO2 devenait une source d’énergie ; Ville sur Mars : l'ambitieux projet des Émirats arabes unis

Et si le CO2 devenait une source d’énergie

Pour limiter les effets sur le climat du dioxyde de carbone (CO2), on peut travailler à réduire son émission dans l’atmosphère. On peut également chercher un usage à ce gaz à effet de serre réputé indésirable. Et pourquoi ne pas en tirer de l'énergie ? C'est l'idée de scientifiques britanniques, qui veulent faire travailler des bactéries.

Ville sur Mars : l'ambitieux projet des Émirats arabes unis

Le 14 février, lors du cinquième World Government Summit, à Dubaï, les Émirats arabes unis ont dévoilé leur intention d’installer une petite ville sur Mars. Les colons martiens pourraient commencer à y emménager dans cent ans, d'où le nom du projet : Mars 2117.

UPS teste la livraison par drone lancé depuis un camion

Le géant de la livraison postale UPS vient d’essayer avec succès un système de livraison par un drone lancé depuis un camion. Un dispositif qui pourrait s’avérer très économique pour les livraisons en zones rurales qui coûtent très cher à l’entreprise.

Planète 9 : aidez la Nasa à trouver la neuvième planète du Système solaire !

Si planète 9 (ou planète X) il y a, le déplacement de cet astre sombre, repérable dans l'infrarouge a peut-être été enregistré par le télescope spatial Wyse. Mais pour dénicher ces traces, infimes, dans les milliers de clichés existants, il faudrait une puissance informatique démesurée. Alors la Nasa fait appel aux internautes, du moins à ceux qui comprennent l'anglais, avec le programme Backyard Worlds: Planet 9.

Smartphone en panne : la faute aux rayons cosmiques ?

Un smartphone qui plante. Un écran d’ordinateur qui vire au bleu. C’est très agaçant. Mais le fabricant n’est pas toujours à blâmer. C’est en tout cas ce que suggère une étude consacrée aux effets des rayons cosmiques sur nos appareils électroniques. Elle conclut que la miniaturisation et surtout, la multiplication des transistors nécessaires à leur bon fonctionnement, les rendent plus vulnérables aux particules subatomiques venues de l’espace.