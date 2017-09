Espace : les 10 plus belles photos de 2017 ; Encelade abriterait une chimie prébiotique

Métamatériaux : des forêts pour lutter contre les séismes

Ce mardi 19 septembre 2017, un puissant séisme a frappé le centre du Mexique, faisant plus de 200 morts et de nombreux dégâts matériels. Il y a moins d'un an, Futura présentait des travaux qui pourraient, à l'avenir, aider à protéger populations et constructions. Des structures se comportant comme des métamatériaux pourraient en effet servir à bâtir des boucliers antisismiques pour protéger nos villes et les centrales nucléaires des tremblements de terre. On pourrait même utiliser pour cela des arbres convenablement plantés sous forme de forêts, selon des chercheurs.

Les rayons cosmiques de hautes énergies proviendraient d'au-delà de la Galaxie

Le gigantesque détecteur Pierre-Auger aurait enfin permis de démontrer que les plus énergétiques des rayons cosmiques ne proviennent pas de la Voie lactée. Reste cependant à savoir s'ils sont bien issus des trous noirs supermassifs situés au cœur des quasars, comme les spécialistes le soupçonnent.

Encelade abriterait une chimie prébiotique

Alors que s'est terminée la mission Cassini-Huygens, Gabriel Tobie, spécialiste des « intérieurs planétaires » au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes, nous explique pourquoi les scientifiques pensent qu'Encelade, lune de Saturne, abrite vraisemblablement une zone d'habitabilité. Sous sa croûte de glace, l'océan caché pourrait receler une forme de vie !

Photosynthèse artificielle : ils transforment du CO2 en matière première

Utiliser du dioxyde de carbone (CO2) et la lumière du Soleil pour produire des molécules d'intérêt : c'est le bel objectif que s'est fixé la photosynthèse artificielle. Encore faut-il que le système soit suffisamment efficace pour être économiquement intéressant. Les travaux présentés récemment par des chercheurs américains ouvrent une voie prometteuse en la matière.

Espace : les 10 plus belles photos de 2017

Chaque année, un jury se réunit à l'observatoire de Greenwich, au Royaume-Uni, pour récompenser les plus belles photos du ciel prises par des astrophotographes du monde entier. Voici les premiers prix pour chacune des neuf catégories et les prix spéciaux.

