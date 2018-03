Encelade : une forme de vie pourrait vraiment y exister ; Premières étoiles de l'univers : des signaux enfin détectés !

Encelade : une forme de vie pourrait vraiment y exister

Depuis la mission Cassini, Encelade, petite lune glacée de Saturne, apparaît comme un « hot spot » dans la recherche de la vie extraterrestre. Ce monde semble abriter un océan d'eau liquide et dans les panaches de vapeur expulsés, la sonde a détecté du méthane. Des chercheurs ont simulé les conditions supposées y régner et ont découvert des micro-organismes capables d'y résister. Et ils produisent du méthane...

Lire la suite sur Futura Sciences

Premières étoiles de l'univers : des signaux enfin détectés !

Dans quelques années, le télescope spatial James-Webb pourra observer les premières étoiles de l'univers. L'exploit vient pourtant d'être réalisé depuis le sol par un modeste radiotélescope, qui a permis une première détection, indirecte, grâce à la raie à 21 cm de l'hydrogène. Avec une surprise à la clé : le signal est anormal et pourrait trahir l'existence des particules de matière noire.

Lire la suite sur Futura Sciences

Vie sur Mars : le désert d'Atacama donne de l'espoir

Il se confirme que des populations de micro-organismes peuvent survivre des années dans des régions particulièrement arides du désert d'Atacama où les pluies peuvent être absentes pendant au moins une décennie. Comme ce désert ressemble à certains environnements martiens, on peut être un petit peu plus optimiste pour découvrir un jour de la vie sur Mars.

Lire la suite sur Futura Sciences

Fusion nucléaire : le CEA et le Japon préparent l'après-Iter

La construction d'Iter n'est pas encore terminée mais l'urgence de remplacer les énergies fossiles par des sources d'énergie concentrées est telle que son successeur, Demo, est déjà à l'étude. Le CEA et le Japon travaillent ensemble sur ce vrai prototype de réacteur industriel pour la production d'électricité. Éléments clés, les puissants aimants posent des contraintes énormes. Après des essais réussis, ils sont partis au Japon.

Lire la suite sur Futura Sciences

Eau superionique : son existence enfin prouvée

On pourrait croire que l'eau n'a plus de secret pour nous, habitants de la Planète bleue. Et pourtant, des chercheurs viennent de mettre en évidence un nouvel état de la matière, prédit depuis plus de 20 ans par la théorie : l'eau superionique. Cette glace aux propriétés étranges est introuvable sur Terre.

Lire la suite sur Futura Sciences