Couleur de peau : les gènes réfutent la notion de race ; Google en passe d'utiliser 100 % d'énergies renouvelables

Et aussi : Mythologie : la légende de la Grande Ourse ; Le prix Nobel de physique 2017 va aux découvreurs des ondes gravitationnelles d'Einstein ; Ce que Cassini nous a appris de Saturne

Vous rêvez jour et nuit de l'Iphone X ? Etre friand de la dernière nouveauté n'est pas forcément sans dangers. Les premiers couacs d'Apple avec l'iPhone 8 (qui se gonflent) Plus nous invite à nous demander s'il ne faut pas parfois être patient !

Les Français sont favorables à un alignement de différents avantages réservés à la fonction publique mais souhaitent paradoxalement plus d'effectifs dans certains services.

Sans oublier les douleurs dorsales de Marine Le Pen, ou Sarkozy et "l'imbécile".

Et aussi : Cancer : la moitié des nouveaux médicaments n'apporteraient aucun bénéfice ; Scoliose : un enfant opéré grâce à un robot à Amiens ; Régime : le thé noir aiderait à perdre du poids

Mais aussi le jouet de poignet préféré des aventuriers, la montre élégante militaro-légitime, la montre qui ne prend pas de gants pour donner l’heure et le parfum discret de la rétro-nostalgie…

Et aussi : la nouvelle saison de Danse avec les Stars, la mini-minijupe de Mariah Carey...

Forcé de jongler entre une aile farouchement laïque et une autre plus volontiers accommodante avec une certaine radicalité, Jean-Luc Mélenchon se prépare des lendemains qui déchantent.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Oculus, propriété de Facebook, vient de présenter son nouveau casque de réalité virtuelle nommé Oculus Go. Il est totalement autonome et compatible avec les applications du Samsung Gear VR. Sa sortie est prévue début 2018, au prix de 200 dollars.

Des chercheurs américains ont étudié les gènes impliqués dans la couleur de peau chez les Africains. Ils ont trouvé que des variants génétiques associés à une peau claire ou à une peau foncée sont présents à la fois en Afrique et dans d'autres populations du monde.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres