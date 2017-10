Conquête de Mars : Elon Musk livre les détails de son projet de colonisation ; Les trous de ver permettent-ils de voyager entre les étoiles ?

Conquête de Mars : Elon Musk livre les détails de son projet de colonisation

Les sorties d'Elon Musk, le patron et fondateur de SpaceX, sont toujours très attendues. Et commentées. La dernière en date n'échappe évidemment pas à la règle. Celui-ci s'est exprimé à l'occasion du Congrès international d'astronautique (IAC), en Australie, et a dévoilé d'ambitieux projets pour envoyer des Hommes sur Mars.

Ce que Cassini nous a appris de Saturne

Sandrine Guerlet, astrophysicienne au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD), à l'université Pierre-et-Marie-Curie, et spécialiste de l'étude des atmosphères terrestre et planétaires, nous donne un aperçu des découvertes réalisées par Cassini. Elle nous explique aussi ce qu'il reste à comprendre de la planète Saturne.

Les trous de ver permettent-ils de voyager entre les étoiles ?

Découverts théoriquement par Albert Einstein, les trous de ver sont des sortes de tunnels dans l'espace-temps. Mais existent-ils vraiment ? Et si oui, permettraient-ils de voyager entre les étoiles ?

Mythologie : la légende de la Grande Ourse

Très célèbre, car facile à reconnaître dans le ciel, la constellation de la Grande Ourse a connu plusieurs identités au gré des époques et des cultures. Des récits qui passionnent autant les anthropologues que le public. Découvrez ici ses différents noms et aussi sa légende grecque.

Le prix Nobel de physique 2017 va aux découvreurs des ondes gravitationnelles d'Einstein

Il y a deux ans, l'Homme détectait directement sur Terre, et pour la première fois, les ondes gravitationnelles de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Aujourd'hui, le prix Nobel de physique 2017 revient aux pionniers à l'origine de cette formidable découverte : les physiciens états-uniens Rainer Weiss, Kip S. Thorne et Barry C. Barish.

