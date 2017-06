Conquête de Mars : Elon Musk livre les détails de son ambitieux projet de colonisation ; Kepler découvre plus de 200 nouvelles exoplanètes dont 10 habitables

Un ingrédient de la vie découvert autour de jeunes étoiles

Depuis des décennies, des molécules prébiotiques pouvant servir directement comme briques de la vie ont plusieurs fois été découvertes dans l'espace grâce à la radioastronomie. Pour la première fois, Alma vient de débusquer de l'isocyanate de méthyle autour de protoétoiles de type solaire.

Kepler découvre plus de 200 nouvelles exoplanètes dont 10 habitables

La Nasa vient d'annoncer la découverte de 219 nouvelles exoplanètes potentielles. Ces candidates ont été identifiées avec le satellite Kepler durant les quatre premières années de sa mission.

Dix d'entre elles affichent des tailles proches de celle de la Terre et sont situées dans les zones habitables de leur étoile !

Conquête de Mars : Elon Musk livre les détails de son ambitieux projet de colonisation

Elon Musk, qui veut toujours coloniser Mars, vient de publier les détails de son ambitieux programme. Pas question de réserver ces voyages aux plus riches, affirme-t-il : grâce à ses lanceurs et navettes réutilisables, le milliardaire promet un trajet à tarif abordable. L'objectif à terme est une colonie d'un million d'habitants. Voire plus.

Un ver redescend de l'ISS avec deux têtes : un mystère scientifique

Des vers planaires, connus pour leurs capacités de régénérescence, sont allés faire un petit tour dans l'espace à bord de la Station spatiale. Ils sont partis dans des tubes scellés avec des conditions variables, certains étant amputés, d'autres non. À leur retour, leur comportement avait changé et l'un d'entre eux est devenu bicéphale (avec deux têtes).

Les satellites électriques, une solution d'avenir

Aujourd'hui, les moteurs électriques des satellites sont surtout utilisés pour le maintien à poste et le contrôle d'attitude des satellites géostationnaires de télécommunications. Demain, ils permettront de réaliser des manœuvres de transferts d'orbites et équiperont des satellites de toutes tailles, des plus petits, de quelques kilogrammes, aux plus gros, de plusieurs tonnes. Rachel Villain, directrice Espace au cabinet Euroconsult, nous explique l'intérêt et les inconvénients d'équiper les petits satellites de moteur électrique.

