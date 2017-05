comment les Sherpas ont évolué en surhommes ; Tests antipollution : l'algorithme de Volkswagen décodé

Comment les Sherpas ont évolué en surhommes

La physiologie des Sherpas a évolué pendant des milliers d'années, leur permettant de devenir les guides exceptionnels qu'ils sont aujourd'hui et qui accompagnent des alpinistes jusqu'à l'Everest. Une recherche montre que leur organisme est particulièrement efficace pour produire de l'énergie dans des conditions de déficit d'oxygène (hypoxie).

A lire sur Futura Sciences

Tests antipollution : l'algorithme de Volkswagen décodé

Au terme d'un an d'enquête, une équipe internationale de chercheurs a analysé le fonctionnement du logiciel que le constructeur allemand Volkswagen a utilisé pour tricher aux tests antipollution. Ils en livrent les secrets de fonctionnement.

A lire sur Futura Sciences

Jeu de go : AlphaGo remporte son premier duel contre le N° 1 mondial

À l'occasion du Sommet sur l'avenir du go qui se tient en Chine, l'IA AlphaGo de Google DeepMind s'est lancé dans une série de matchs qui le voit notamment affronter l'actuel numéro un mondial, le Chinois Ke Jie.

Le premier duel a tourné à l'avantage de la machine, mais le combat fut serré.

A lire sur Futura Sciences

Robot policier : le premier Robocop commence à patrouiller à Dubaï

À Dubaï, les forces de police viennent d'accueillir le tout premier robot humanoïde qui sera déployé dans les centres commerciaux et les parcs d'attraction. Parlant neuf langues, il pourra converser avec les humains, mais dans des domaines plutôt restreints : leur permettre de signaler un délit et... payer leurs contraventions. Ceci n'est là, nous promet-on, que le début d'un projet bien plus ambitieux.

A lire sur Futura Sciences

Une crème solaire à nanoparticules se veut plus naturelle

Filtres chimiques qui absorbent le rayonnement ultraviolet. Filtres minéraux qui constituent un véritable écran protecteur. Les fabricants de crèmes solaires recherchent toujours celle qui nous protègera le plus efficacement... et le plus naturellement. Et des chercheurs américains ont peut-être fait un pas de plus en ce sens. Ils ont produit des nanoparticules qui imitent le fonctionnement des mélanosomes.

A lire sur Futura Sciences