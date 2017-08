Le cœur du Soleil tourne 4 fois plus vite que sa surface ; IBM et Sony battent un nouveau record de stockage

Le cœur du Soleil tourne 4 fois plus vite que sa surface

Les ondes de gravité du Soleil ont enfin pu être détectées et mesurées. Surprise : elles montrent que le cœur de notre étoile tourne presque quatre fois plus vite que ses couches externes, pour une raison inconnue...

SCIENCES Le XS-1, le lanceur réutilisable du Pentagone, sera construit par Boeing

La Darpa, l'Agence américaine des projets avancés de la Défense, veut se doter d'un système de lancement réutilisable. Pour la conception de son véhicule, elle a choisi Boeing et son Phantom Express, associé au motoriste Aerojet Rocketdyne.

Premiers vols d'essais en 2020.

Une crème solaire à base d'ADN de sperme de saumon !

Des chercheurs ont développé une matière à partir d'ADN de sperme de saumon qui agirait comme une seconde peau pour protéger des dommages provoqués par les ultraviolets (UV). Une innovation qui pourrait aussi servir à protéger les plaies.

IBM et Sony battent un nouveau record de stockage

Sony et IBM ont réussi à créer une cartouche de stockage sur bande magnétique d'une capacité de 330 téraoctets. Grâce aux nanotechnologies utilisées pour fabriquer cette bande, il serait possible de doubler la capacité de stockage tous les deux ans pendant au moins une décennie.

L'enceinte connectée Google Home arrive en France

Google s'apprête à commercialiser dans l'Hexagone son enceinte connectée Home, qui peut exécuter un certain nombre de tâches via des commandes vocales. Le géant américain prend une longueur d'avance sur Amazon et Apple, dont les produits concurrents, Alexa et HomePod, ne sont pas encore disponibles en France.

