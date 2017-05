La Chine veut participer au projet du village sur la Lune de l'ESA ; Internet par satellite : SpaceX se prépare pour 2019

Ce cratère géant est-il lié à la plus grande extinction massive de tous les temps ?

Des chercheurs pensent avoir identifié un bassin d'impact large de 250 km au large des îles Malouines.

Sa datation approximative le place à la fin du Paléozoïque, une période caractérisée par la Grande extinction du Permien-Trias. S'il venait à être confirmé que cette dépression est un cratère créé par un astéroïde, serait-il alors le responsable (ou le coresponsable) de la disparition de la plupart des êtres vivants sur Terre ?

La Chine veut participer au projet du village sur la Lune de l'ESA

L'idée du Moon Village de l'Agence spatiale européenne fait son chemin. La Nasa la trouve séduisante et la Chine, qui souhaite sortir de son isolement technologique et multiplier les sources de transfert, pourrait bien y associer des pans entiers de son programme lunaire. C'est tout l'objet des discussions récemment entamées par l'ESA et l'Agence spatiale chinoise. Un choix politique délicat à faire car en s'ouvrant à la Chine, il y a un réel risque de l'aider à combler son retard, et donc, potentiellement, à renforcer la concurrence qu'elle ne va pas manquer de représenter dans le futur, d'autant plus que ses capacités spatiales dans le domaine des vols habités n'ont rien à envier à celles de l'Europe.

Internet par satellite : SpaceX se prépare pour 2019

Auditionnée devant le Sénat des États-Unis, la vice-présidente de SpaceX a détaillé le projet de déploiement d'un réseau de plus de 4.000 satellites pour créer un accès Internet haut débit. L'entreprise d'Elon Musk compte lancer 1.600 satellites dès 2019.

Nébuleuse du Crabe : revivez la terrible explosion

Voici, rejouée, l'explosion de la supernova survenue en l'an 1054 dans la constellation du Taureau. Les Terriens de l'époque ont vu une nouvelle étoile nouvelle étinceler jour et nuit durant plusieurs mois. Aujourd'hui, ses restes, baptisés nébuleuse du Crabe, poursuivent leur expansion. Nous les voyons ici observés par cinq grands instruments, travaillant dans différentes longueurs d'onde, en fausses couleurs.

