Cerveau : un nouveau type de neurone découvert chez l'Homme ; L'astéroïde Bennu est en vue de la sonde Osiris-Rex

Awake : les successeurs du LHC bientôt miniaturisés ?

L'expérience Awake (A proton-driven plasma wakefield acceleration experiment) a connu son premier succès au Cern. Les premiers tests de l'effet d'accélération par champ de sillage plasma sur des électrons sont prometteurs. Les accélérateurs de particules du futur seront plus petits, plus puissants et moins coûteux.

Cerveau : un nouveau type de neurone découvert chez l'Homme

Des chercheurs américains et hongrois décrivent un nouveau type de cellules découvert dans le cerveau humain. Ces neurones inhibiteurs du cortex n'ont jamais été décrits chez la souris ni d'autres animaux de laboratoire.

L'astéroïde Bennu est en vue de la sonde Osiris-Rex

Partie de la Terre il y a deux ans, Osiris-Rex n'est plus très loin de sa cible, le géocroiseur Bennu.

L'approche finale vient de commencer.

Un nouveau « micro-organe » découvert dans le système immunitaire

Une nouvelle structure anatomique a été identifiée dans le système immunitaire. Elle apparaît à la surface de ganglions lymphatiques et servirait à combattre des infections déjà connues de l'organisme. Cette découverte pourrait avoir des applications dans l'élaboration de nouveaux vaccins.

Pesticides : l'étrange addiction des bourdons aux néonicotinoïdes

Une expérience sur des bourdons a montré qu'ils peuvent développer une sorte d'addiction aux pesticides néonicotinoïdes : plus les insectes en mangeaient, plus ils en redemandaient. Un phénomène particulièrement inquiétant pour la biodiversité.

