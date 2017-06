Astéroïdes : un risque accru de collision avec la Terre ? ; La lumière peut parfois s'écouler comme un superfluide, même à température ambiante

Les RDV d'Atlantico

Les océans au menu d'une grande conférence de l'Onu : après l'identification des symptômes, reste à trouver comment appliquer des remèdes Toute cette semaine, les Nations Unies ont organisé la première grande Conférence Océan. Pendant cinq jours, des scientifiques et des personnalités politiques se sont réunies pour définir des objectifs en matière de protection des océans.

Maladie démocratique ? 7882 candidats, les législatives tournent à la candidatose Une telle abondance de candidats aux législatives, c'est un signe de bonne santé démocratique ou plutôt la conséquence d'un système de défraiement public absurde ?

Arabie-saoudite versus Qatar : quand le Tigre critique les griffes du Chaton… Alexandre del Valle revient sur l’ubuesque crise qui oppose le Qatar à l’Arabie-saoudite et ses alliés émiratis, bahreinis et égyptiens dans un double contexte de Fitna chiites-sunnites, de guerre Arabie sunnite/Iran et de désinformation américano-saoudienne pour faire croire que les Saoud-wahhabites pressés par Trump combattent un totalitarisme islamiste qu’ils ont créé…

Ils veulent réveiller les morts avec des cellules souches ; CRISPR : le cancer pourrait être ralenti par l’édition génomique Et aussi : Les athées feraient moins confiance à leur instinct que les croyants ; Avoir une bonne santé mentale, mode d'emploi ; Science décalée : ils veulent transformer l'eau en vin.

Et la surprise de 2017 est … L’ensemble des économistes et des investisseurs pensaient, jusqu’à ces dernières semaines, que l’économie américaine serait la plus vigoureuse en 2017. L’idée communément admise était que le stimulus « Trump » couplant mesures fiscales, investissements massifs et dérégulation allait stimuler l’économie Américaine plus que tout autre. Pour le moment la surprise de 2017 se trouve plutôt en Europe.