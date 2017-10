Astéroïdes dangereux : combien en reste-t-il à découvrir ? Moins que prévu ! ; Mars : les explorateurs de ses lunes pourraient se faire électrocuter

On nous disait, depuis l’affaire du Sofitel, que les porcs avaient appris à mieux gérer leurs travers. Hélas, on nous avait pris pour des jambons.

Et aussi "les nouveaux pigeons, ceux qui vont payer pour les autres" versus "400 millions de baisse d'impôt pour les ultra-riches, les vrais assistés de la République", le "co-living" remède à la crise du logement à Londres .

Et aussi : Antibiotiques : pourquoi faut-il prendre le traitement jusqu'au bout ? ; Couleur de peau : les gènes réfutent la notion de race ; Les fromages riches en graisses sont-ils bons pour la santé ?

Mais aussi un fameux Français méconnu au pays de l’or noir, un agenda impérial retrouvé au Palais-Royal et un magicien des aurores boréales perdu dans une vallée suisse…

Et aussi : Enora Malagré le confirme, Hanouna nuit à la santé mentale ; petit moral pour Sophie Marceau d'après Voici.

Il a beau être suisse et musulman, Tariq Ramadan est le premier vrai télévangéliste baptiste à l’américaine de France. Grâce lui soit rendue pour ce bel effort d’hybridation culturelle.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Catalogne: sous le feu croisé de Barcelone et Madrid, la police catalane divisée

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Le plasma du vent solaire provoquerait l'apparition de charges électriques à la surface des lunes de Mars, Phobos et Déimos. Des astronautes, et surtout les équipements, pourraient donc être frappés par des décharges électrostatiques gênantes, à défaut d'être directement mortelles.

Les gros astéroïdes potentiellement dangereux qui croisent la route de la Terre et qui restent encore cachés seraient moins nombreux que dans une précédente estimation. Plus de 880 ont déjà été découverts. Combien en reste-t-il à détecter ?

Cela fait 27 ans que le télescope Hubble est dans l'espace et, malgré son âge, il est encore capable de capturer de fantastiques clichés. Pour fêter l'anniversaire de ce formidable outil, la Nasa a publié de superbes images de la nébuleuse de la bulle (NGC 7635), récemment prises par le satellite. Les voici en vidéo.

Comment archiver et gérer ce flot grandissant ? Nous avons posé la question à Michel Ackerman, Business consultant chez EBRC, et Gilbert Barrot, CIO chez ACRI-ST.

L'exploitation des satellites d'observation de la Terre, marché en pleine croissance, génère des quantités de données phénoménales et qui doivent être mises à la disposition d'une clientèle très variée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres