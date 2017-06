Ils veulent réveiller les morts avec des cellules souches ; CRISPR : le cancer pourrait être ralenti par l’édition génomique

Et aussi : Des ex-espions français parlent du vrai Bureau des légendes ; Alain Bauer, professeur de criminologie et "la twitterisation des cerveaux" face au terrorisme

L’ensemble des économistes et des investisseurs pensaient, jusqu’à ces dernières semaines, que l’économie américaine serait la plus vigoureuse en 2017. L’idée communément admise était que le stimulus « Trump » couplant mesures fiscales, investissements massifs et dérégulation allait stimuler l’économie Américaine plus que tout autre. Pour le moment la surprise de 2017 se trouve plutôt en Europe.

Un président qui parle anglais, c’est le meilleur moyen de faire réentendre du français sur la scène internationale. Too bad if you don’t get it.