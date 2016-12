Taille du pénis : pour les femmes, elle compte quand même ; Virus : les hommes vraiment plus malades que les femmes

Et aussi : le (presque) programme électoral du Comte de Paris.

Et aussi : Solar Stratos, l'avion solaire qui veut explorer la stratosphère ; exobiologie : la vie peut-elle exister dans l'atmosphère des étoiles ratées ? ; SpaceX reporte de plusieurs mois son premier vol habité.

Que se soit pour le travail ou le loisir, voire même pour sauver des vies, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses

La semaine écoulée aura vu deux des grands noms de la course présidentielle mis en difficulté par leurs propres revirements. Gare aux effets délétères et durables sur leur crédibilité !

Si certaines figures de la droite et du centre tentent depuis plusieurs mois une ouverture vers la gauche sur certaines thématiques, il n'est pas certain que ces orientations soient partagées en tous points par leur électorat.

Et aussi : la chrétienté qui irrigue la quotidienneté française et le tragique calvaire des chrétiens d'Orient.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Bethléem attend plus de touristes à Noël

Des chercheurs suggèrent que les virus ont évolué de façon à toucher les hommes plus sévèrement que les femmes. Elles seraient épargnées car elles transmettent plus souvent des virus, lors d’une grossesse ou de l’allaitement.

Virus : les hommes vraiment plus malades que les femmes

On dit souvent que ce n’est pas la taille du pénis qui compte. Pourtant, elle jouerait un rôle dans l’attirance qu’ont les femmes pour les hommes. Celles-ci préfèrent avoir affaire à un mâle avec un gros sexe. Mais ça ne suffit pas, loin de là !

Selon une étude, la grossesse entraîne d’importantes modifications dans le cerveau, qui persistent pendant au moins deux ans après. Dans quelles régions se produisent-elles et pour quelles raisons ? Pour préparer la mère aux exigences de la prise en charge du bébé, proposent les auteurs.

