Les supporters déçus mangent plus gras ; Pourquoi le brocoli est-il un bon protecteur ?

Cancer : pourquoi le brocoli est-il un bon protecteur ?

A l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, Futura vous propose de (re)découvrir ce qui fait du brocoli un aliment à consommer sans modération. Ce légume, en effet, est connu pour ses propriétés anticancer liées à un de ses composés, le sulforaphane. Une étude parue en 2017 montre que la molécule agit au niveau génétique dans la cellule, en limitant la présence d'un long ARN non-codant présent dans différents cancers.

Lire la suite sur Futura Sciences

Science décalée : les supporters déçus mangent plus gras

Au lendemain d'une défaite de leur équipe préférée, les supporters déçus ont tendance à manger plus gras et plus calorique pour se consoler.

À l'inverse, lorsque leur club favori s'impose, une alimentation plus saine est privilégiée. Pour garder la ligne, mieux vaut soutenir une équipe qui gagne !

Lire la suite sur Futura Sciences

Antibiotiques : même une faible dose induit la résistance bactérienne

Jeudi premier février 2018, un collectif de médecins s'exprimait dans Le Parisien pour alerter l'opinion publique sur le risque représenté par la surconsommation d'antibiotiques en France. Les bactéries font de la résistance, au point de devenir parfois multirésistantes, ce qui complique le traitement de nombreuses infections. En 2013, un article du CNRS montrait que même de faibles doses d'antibiotiques peuvent favoriser des résistances. Ces médicaments sont donc à employer avec la plus grande parcimonie.

Lire la suite sur Futura Sciences

Tout savoir sur le régime méditerranéen

Le régime méditerranéen présente de nombreux atouts pour la santé. Si l'huile d'olive est la source de lipides incontournable de cette alimentation typique du sud de l'Europe, les fruits, légumes, poissons, y tiennent aussi une place importante, sans oublier le petit verre de vin rouge.

Lire la suite sur Futura Sciences

Pourquoi le thé est-il moins excitant s'il infuse longtemps ?

Plus le thé infuse longtemps et plus il est fort en goût, et moins il est excitant. Pour quelles raisons ? Explications

Lire la suite sur Futura Sciences