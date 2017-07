Le soleil est-il moins dangereux en montagne ? ; Des moustiques stériles pour limiter les épidémies

Le soleil est-il moins dangereux en montagne ?

En montagne, il fait peut-être plus frais mais les rayons du soleil sont plus violents. Et s'il y a de la neige, c'est encore pire car celle-ci reflète les UV. Alors, prenez garde.

Des moustiques stériles pour limiter les épidémies

Verily, une entreprise américaine spécialisée dans la recherche sur les sciences de la vie (anciennement Google Life Sciences), vient de lancer un vaste plan de libération dans la nature de moustiques stériles. Objectif : endiguer la prolifération de moustiques, vecteurs de virus.

Pour éviter l’asthme allergique, vivez à la ferme

Une nouvelle étude, sur un millier de personnes, confirme que l'environnement de la ferme protège les enfants contre la survenue d'allergies et d'asthme. Mais, cette fois, la raison découverte par les chercheurs ne se trouve pas chez les bactéries mais chez les animaux, comme les vaches. Un certain acide sialique, Neu5Gc, absent chez l'Homme, déclencherait la production d'anticorps chez les humains.

Votre visage peut révéler si vous êtes riche ou pauvre

Une étude de l’université de Toronto a trouvé qu’il était possible de prédire le statut socio-économique d’un individu juste en regardant son visage. Mais pour cela, le visage doit être dénué d’expression, car avec un sourire ce serait moins évident…

Top 5 des aliments à éviter au supermarché

Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour rester en bonne santé ? Voici cinq aliments à ne jamais mettre dans votre caddie, parce qu'ils sont riches en sucres, graisses ou sel.