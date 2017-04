Le smartphone transforme la main humaine ; Existe-t-il des vaccins contre certains cancers ?

Avant, les sondages, c’était simple. On demandait aux gens pour qui ils allaient voter, ils répondaient, on faisait l’addition et c’était plié. Tout est changé désormais.

Après les mouvements de l’OTAN en Europe de l’Est aux frontières de la Russie puis ceux de la marine américaine et en Mer de Chine, puis après les bombardements américains en Syrie (7 avril) et en Afghanistan (13 avril), subitement décidés par une Administration Trump qui semble ainsi rompre brutalement avec l’isolationnisme annoncé pendant la campagne présidentielle américaine, le spectre d’une "troisième Guerre mondiale" a recommencé à hanter les esprits.

Et aussi : Épidémie de dengue : 7 morts et plus de 2.500 cas en Nouvelle-Calédonie ; Les toilettes, plus propres que votre bureau ? ; Les femmes qui vivent ensemble ont-elles vraiment leurs règles en même temps ?