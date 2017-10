Science décalée : le sexe permet de paraître plus jeune de 12 ans ; Ils veulent réveiller les morts avec des cellules souches

Et aussi : Combien de pas faut-il faire par jour ? ; Non, la peste n’est pas une maladie du passé ; Les smoothies sont-ils bons pour la santé ?

Cette semaine, la chancelière allemande a une fois de plus remis sur la table la question – problématique - de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. À sa demande, le sujet a été évoqué lors du dîner du Conseil européen, jeudi soir à Bruxelles. En réalité, cela fait des années que plus personne ne croit à cette adhésion contre-nature.

Mais aussi les grapheurs qui revisitent les cadrans horlogers, les diamants nunuches de la rétro-nostalgie, le panda qui digère ses bambous et les souvenirs de la grande crise des années 1930…

Et aussi : Patrick Bruel heureux à Los Angeles, et, en attendant de nouvelles révélations, toujours l'affaire Weinstein qui secoue la planète cinéma.

On nous disait, depuis l’affaire du Sofitel, que les porcs avaient appris à mieux gérer leurs travers. Hélas, on nous avait pris pour des jambons.

Et aussi "les nouveaux pigeons, ceux qui vont payer pour les autres" versus "400 millions de baisse d'impôt pour les ultra-riches, les vrais assistés de la République", le "co-living" remède à la crise du logement à Londres .

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ouragan Maria : plus de 73.000 Portoricains ont fui vers la Floride

Time Warner: les résultats portés par le succès de Game of Thrones

L'ex-réserve parlementaire répartie entre associations et collectivités

Réveiller les morts, est-ce de la science-fiction ou un film d'horreur pour la soirée d'Halloween ? Non, il s'agit de l'objectif poursuivi par l'entreprise Bioquark avec son projet baptisé « ReAnima ». En juin dernier, nous décrivions le protocole que la société américaine souhaite mettre en œuvre pour redonner vie à des personnes en état de mort cérébrale. Le projet vise à restaurer une activité neuronale chez ces personnes en combinant plusieurs techniques : l'injection de cellules souches, la stimulation nerveuse et le laser.

« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ? » avait déclaré Charles de Gaulle en 1962. Mais l'ancien président français s'était trompé : il y a 1.200 variétés de fromages répertoriés par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Un large choix que ne boude pas les habitants du « pays du fromage ». Mais, en dépit des graisses, le fromage est-il sain ? Tim Spector, professeur au King's college de Londres, a voulu en savoir plus.

Des chercheurs américains ont étudié les gènes impliqués dans la couleur de peau chez les Africains. Ils ont trouvé que des variants génétiques associés à une peau claire ou à une peau foncée sont présents à la fois en Afrique et dans d'autres populations du monde.

Dans un contexte où les problèmes de résistances aux antibiotiques se font de plus en plus fréquents, certains scientifiques s'interrogent sur l'impact de la prise prolongée de ces médicaments. Cependant, mieux vaut suivre la prescription de son médecin.

Avoir une activité sexuelle régulière ne prodigue pas uniquement du plaisir et du bien-être. Cela contribue également à paraître plus jeune que son âge selon le neuropsychologue britannique David Weeks. Trois rapports sexuels par semaine permettent de gagner 7 à 12 ans en apparence...

