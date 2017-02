Science décalée : l'oxygène de l'air serait cancérogène ; Crise cardiaque : les tempêtes de neige mauvaises pour le cœur

Mais aussi une nymphe dont l’éternelle jeunesse défie le temps, un crâne qui cadence le battement des secondes et une puissante nostalgie de l’âge d’or de belles mécaniques…

Combattre le totalitarisme islamiste implique de le comprendre. Et le comprendre nous interroge sur notre capacité à le battre.

Et aussi : Meghan Markle emménage à Kensington Palace ; les jumeaux de Beyoncé et ceux d'Amal Clooney. Johnny Depp presque ruiné.

Et aussi : Les étranges géoglyphes d'Amazonie racontent une antique gestion durable ; Le requin fantôme : une étrange chimère abyssale vient d'être découverte ; Pourquoi Vénus brille-t-elle autant ?

Tonnerre dans la presse : l'éolien dépasserait le charbon en Europe... Mais ce qu'oublient de dire les annonce, c'est que l'étude (réalisée par des professionnels du secteur) se base sur les capacités et non sur la production.

Et aussi : Les nouvelles recrues de Macron ; Fillon tenace ou teigneux ? ; Le "Frexit", terreur des marchés financiers ; Aurélie Filipetti et Arnaud Montebourg, simples touristes en Floride ; Le Maire d'Aulnay, courage ou compromission ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Syrie: rebelles et régime à Astana pour de nouvelles discussions

Le plus célèbre temple de Thaïlande investi par la police

En savoir plus

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Le vélo elliptique est un appareil de cardio-training, utilisé en salle de fitness ou chez soi, qui tonifie différents muscles des bras et des jambes. Il peut permettre de perdre du poids, associé à un régime adapté.

Le vélo elliptique et ses bienfaits

Beaucoup de gènes étaient impliqués dans le développement du cheveu et une partie d’entre eux se trouvaient sur le chromosome X, hérité de la mère.

Une étude portant sur 52.000 hommes au Royaume-Uni a identifié plus de 200 marqueurs génétiques de la calvitie.

Calvitie : plus de 200 nouveaux groupes de gènes identifiés

Le risque de crise cardiaque chez les hommes serait plus élevé dans les jours suivant de fortes chutes de neige. Peut-être parce qu’ils soumettent leur cœur à rude épreuve en déneigeant manuellement à la pelle.

L'oxygène de l'air, pourtant indispensable à la vie, pourrait favoriser le cancer du poumon. La raison évoquée : l'oxygène favorise la formation de radicaux libres qui causent des dommages aux cellules et à l’ADN.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres