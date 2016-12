Le risque de crise cardiaque fatale augmente durant les fêtes de fin d'année ; Nanotechnologie : une puce peut détecter 17 maladies dans votre haleine

Et aussi : la chrétienté qui irrigue la quotidienneté française et le tragique calvaire des chrétiens d'Orient.

Et aussi : Comédons : pourquoi ne faut-il pas percer les points noirs ? ; La grossesse modifie le cerveau des femmes pendant plusieurs années ; Le vieillissement cellulaire est réversible : une thérapie fait rajeunir des souris

Après plusieurs articles-feuilletons consacrés aux pôles de l'islamisme radical décrits en détails dans son ouvrage "Les vrais ennemis de l'Occident", Alexandre del Valle propose ici des pistes de "résistance" et de défense face aux vrais ennemis qui menacent à terme nos sociétés dans leur existence et leur pérennité même.

Mais aussi, pour cette chronique de Noël,le pont d’Arcole des créatifs lausannois, les mâchoires qui croquent le temps tourbillonnant et le retour de l’élégance à la française…

Et aussi, les premières photos du prince Harry avec Meghan Markle dans les rues de Londres, Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh réunis pour l’anniversaire de Raphael, Jenifer privée de gala en Belgique etc…

La Fast Fashion est une industrie qui vous propose des vêtements tous les jours, mais les stocks souvent invendus constituent un danger pour l'environnement. Au delà de leur conception, c'est la gestion de leur recyclage et de leur seconde vie qui fait encore défaut.

Et aussi : Thomas Pesquet présente le repas de Noël de la Station spatiale ; Autour de Jupiter, la Nasa tente de sauver la sonde Juno ; Sur Cérès, la glace d'eau est partout, juste sous la surface.

Le titre est bien sûr ironique, mais les marchés ont déjoué les craintes entourant le Brexit ou l’élection de Donald Trump. Par conséquent il est possible que l’amorce d’une solution concernant les banques italiennes puisse aussi connaître un prolongement positif sur les actions !

Compte tenu de l'évolution du vote FN depuis la présidentielle de 2012, mais également du retour dans le débat public des thématiques immigration et sécurité, notamment depuis l'attentat de Berlin, il est assez peu probable de voir le parti frontiste absent du second tour de la présidentielle 2017.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Jacqueline Sauvage veut "remercier la France et François Hollande"

Selon une étude, la grossesse entraîne d’importantes modifications dans le cerveau, qui persistent pendant au moins deux ans après. Dans quelles régions se produisent-elles et pour quelles raisons ? Pour préparer la mère aux exigences de la prise en charge du bébé, proposent les auteurs.

Une start-up californienne, Ava Winery, affirme pouvoir transformer de l'eau en vin en seulement 15 minutes grâce à des composés aromatiques et de l'éthanol. Ou comment accomplir un miracle biblique avec beaucoup de chimie, mais sans raisin.

Chaque année, au moment de la période de Noël et du Jour de l’An, les États-Unis enregistrent un pic de décès par crise cardiaque. Une nouvelle étude réalisée dans l’hémisphère sud suggère que ce ne serait pas à cause de l'hiver, mais bien des fêtes de fin d’année.

