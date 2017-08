Quels sont les bienfaits de l'eau de mer sur la peau ? ; Top 5 des vertus du thé vert

La course à pied rend intelligent

Alors que démarrent les championnats du monde d'athlétisme 2017, certains pourront être tentés de se remettre au sport, inspirés par ces athlètes talentueux. De nombreuses études ont montré les bénéfices de l'exercice physique sur la santé et notamment ceux de la course à pied. Ainsi, des recherches parues en 2016 ont décrit comment la course d'endurance favorisait le développement de cellules nerveuses chez l'adulte. Ces travaux semblent donner raison au vieil adage mens sana in corpore sano, c'est-à-dire « un esprit sain dans un corps sain ».

Top 5 des vertus du thé vert

Originaire de Chine et d'Inde, le thé est consommé depuis des siècles dans le monde, sous diverses formes : thé vert, noir, oolong... Le thé vert serait bon pour le cerveau, aiderait à rester mince et préviendrait maladies cardiovasculaires, cancers et diabète.

La bactérie qui est peut-être allée sur Mars

Depuis quelques jours, une nouvelle agite le Web : la Nasa serait à la recherche d'un planetary protection officer, comprenez un agent de protection de la planète. Pour nous protéger d'une invasion extra-terrestre ? Non, simplement pour s'assurer que notre planète ne risque pas de contamination. Et vice versa. Parce qu'il y un an et demi à peu près, des chercheurs nous racontaient l'histoire d'une bactérie étonnante. Bacillus safensis se développe beaucoup mieux dans la Station spatiale internationale (ISS) que sur la terre ferme. Cette bactérie, isolée sur des surfaces d'un vaisseau spatial, est peut-être même allée sur Mars ! Une véritable énigme microbiologique pour les chercheurs.

Quels sont les bienfaits de l'eau de mer sur la peau ?

L'été, c'est la période pour profiter de la plage, du soleil et de la mer. En plus d'apporter bien-être et relaxation, les bains d'eau de mer peuvent être bénéfiques pour la peau grâce aux nombreux minéraux qu'elle contient.

Des embryons humains de nouveau modifiés

Des chercheurs ont montré qu'il était possible de supprimer une mutation responsable d'une maladie cardiaque grave chez des embryons humains. Ces travaux suscitent de nouveau un débat éthique à propos de l'utilisation de l'édition génomique en médecine reproductive et ses dérives possibles.