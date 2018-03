Pourquoi les hommes ont-ils une érection le matin ? ; Paralysie : des rats paraplégiques remarchent

Et aussi : le jeune secrétaire de la CGT-Cheminots anti-réforme est un "vieux stalinien" selon un syndicaliste Sud ; Publicis rompt avec la chaîne russe RT ; Les effectifs de la DGSE.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Conflits et sécheresse : 124 millions de personnes frappées par le fléau de la faim en 2017 (ONU)

Guerre commerciale : Washington exempte l’UE des taxes sur l’acier et l’aluminium

Procès Lionnet: l'accusée crie son innocence et dénonce un "complot"

Le "8e continent" de plastique trois fois plus grand que la France, c'est bien pire que ce qu'on pensait

Le changement d'heure est toujours le moment de discussions passionnées sur son intérêt économique (assurément faible) et sur son effet sur la santé (débattu). Comme l'explique cette vidéo, mieux profiter de la lumière du soir incite aux activités extérieures, ce qui ne peut qu'être positif. Et l'exposition à la lumière a, en soi, du bon.

Une équipe de chercheurs britanniques et américains a annoncé avoir restauré la vision chez deux personnes atteintes de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge). Les scientifiques ont utilisé des cellules souches embryonnaires pour créer un tissu rétinien qu'ils ont greffé aux patients.

Stimulation électrique et rééducation assistée par un robot ont permis à des rats paralysés de réapprendre à marcher. Grâce à ces techniques, des chercheurs de l'EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) ont provoqué la formation de nouvelles connexions nerveuses.

