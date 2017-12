L'orgasme féminin serait un vestige de l'évolution ; Les enfants qui mangent du poisson auraient un QI plus élevé

Les enfants qui mangent du poisson auraient un QI plus élevé

Les enfants qui mangent le plus de poisson auraient moins de problèmes de sommeil. Leur QI serait également plus élevé, d'après une étude menée sur 541 bambins chinois. Ces travaux suggèrent un lien entre la consommation de poisson, l'apprentissage et le sommeil.

L'orgasme féminin serait un vestige de l'évolution

En ce mois de décembre, des sexologues et des neurologues taïwanais publient un rapport listant les médicaments à l'origine d'orgasmes spontanés.

Des traitements antidépresseurs pour la plupart. Mais au fait, à quoi sert l'orgasme féminin ? Il y a un peu plus d'un an, des chercheurs américains annonçaient qu'il aurait joué un rôle prépondérant dans le déclenchement de l'ovulation chez nos très lointains ancêtres avant de perdre cette fonction et devenir uniquement une source de plaisir.

Ascension de l'Everest : pourquoi les alpinistes entendent des voix

La montagne rend-elle fou ? Si on en croit les nombreux récits qui témoignent de phénomènes psychotiques à très haute altitude, elle peut en effet favoriser des hallucinations. Des chercheurs européens qui ont étudié ces évènements décrivent une nouvelle condition médicale : la « psychose isolée de haute altitude ».

Science décalée : ils veulent transformer l'eau en vin

Une start-up californienne, Ava Winery, affirme pouvoir transformer de l'eau en vin en seulement 15 minutes grâce à des composés aromatiques et de l'éthanol. Ou comment accomplir un miracle biblique avec beaucoup de chimie, mais sans raisin.

Aux États-Unis, un bébé naît d'un embryon congelé il y a 24 ans

D'après l'association National Embryo Donation Center, une jeune femme américaine née en 1991 a donné naissance à une petite fille dont l'embryon a été congelé en... 1992 ! Une situation exceptionnelle dans le monde.

