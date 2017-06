Il ne sert (souvent) à rien de simuler l’orgasme ; Pourquoi écoute-t-on de la musique triste ?

Bronzer sans s’exposer au Soleil serait possible grâce à cette molécule

Des chercheurs américains ont identifié une molécule qui favorise la libération du pigment qui colore la peau, la mélanine. Cette découverte permettrait aux personnes qui bronzent difficilement d'avoir elles aussi un teint hâlé, sans prendre de risque de cancer de la peau.

Obésité : un tiers des humains est en surpoids, la France se stabilise

Un tiers de l'humanité, soit plus de deux milliards d'enfants et d'adultes, serait en surpoids ou obèses, ce qui cause de nombreux problèmes de santé publique. L'urbanisation, l'alimentation et la sédentarité sont en cause.

Science décalée : il ne sert (souvent) à rien de simuler l’orgasme

De nombreuses femmes avouent avoir déjà simulé l'orgasme.

Pourtant, une nouvelle étude indique que, la plupart du temps, les partenaires sont capables de déceler le plaisir feint. Rien ne sert de simuler, il faut profiter à point. Quoique...

Pourquoi écoute-t-on de la musique triste ?

La musique peut rendre triste et pourtant on tire du plaisir à en écouter. Un paradoxe qui intrigue les chercheurs depuis des années.

Les fœtus peuvent-ils reconnaître les visages ?

Une étude britannique suggère que dans l'utérus, les bébés préfèrent des images ressemblant à des visages, ce qui expliquerait qu'ils les reconnaissent dès la naissance. Toutefois, l'étude ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique.

