Manger épicé permettrait de vivre plus longtemps ; Mortalité : la maison quatre fois plus dangereuse que la voiture

Manger épicé permettrait de vivre plus longtemps

Une étude sur 16.000 Américains montre que la consommation de piments est associée à une réduction de la mortalité, notamment par crise cardiaque et AVC. Les amateurs de plats épicés pourraient ainsi réduire de 13 % leur risque de décès.

Mortalité : la maison quatre fois plus dangereuse que la voiture

Avec plus de 20.000 décès par an, les accidents domestiques sont une des premières causes de mortalité. Une étude de l’agence Santé publique France, sur la période 2000-2012, montre qu'ils représentent plus de la moitié des décès par traumatisme.

Environ les deux tiers concernent des personnes de plus de 75 ans.

Bientôt la fin des cicatrices à vie ?

Des chercheurs américains pensent qu'il est possible de manipuler le processus de cicatrisation pour éviter de laisser des marques sur la peau. L’astuce consisterait à générer des follicules pileux, qui induisent la formation de cellules de graisse : la peau ressemblerait alors à celle d’origine.

Les poisons dans l'histoire

L’Homme utilise les poisons depuis la Préhistoire. Plantes, champignons, animaux, micro-organismes… Certains servent parfois aussi à fabriquer des médicaments. Ce dossier dresse un panorama des différents poisons, des potions de sorcier aux armes chimiques.

Cancer du sein : y a-t-il trop de mammographies ?

Une étude danoise suggère qu'un tiers des tumeurs diagnostiquées par mammographie correspondent à des surdiagnostics car elles n'auraient pas conduit à des problèmes de santé. Le débat sur le dépistage généralisé par mammographie est donc relancé.

