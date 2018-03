L'interstitium, nouvel organe du corps humain ? ; Les aliments périmés que l’on peut toujours consommer

L'interstitium, nouvel organe du corps humain ?

Des chercheurs américains proposent de définir un nouvel organe, le plus grand du corps : l'interstitium.

Il serait constitué de l'ensemble des tissus interstitiels, entre les organes. L'annonce n'est pas que sémantique : une nouvelle méthode d'observation, chez des patients humains, a montré qu'il réunit de multiples cavités paraissant interconnectées et abritant des structures similaires. Organe ou pas, l'interstitium joue un rôle dans la propagation des cancers dans l'organisme.

Les aliments périmés que l’on peut toujours consommer

En France, le ministère de l'Agriculture estime à plus d'un million de tonnes la quantité de nourriture encore consommable jetée chaque année. Une partie de ce gaspillage pourrait être évité si l'on savait distinguer les aliments périmés que l'on peut pourtant toujours consommer sans risque pour notre santé.

Ils éliminent le virus du Sida chez des souris

Cette année, le Sidaction se déroule du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars. Cet appel aux dons vise à faire progresser la lutte contre le Sida et notamment la recherche. Exemple des résultats obtenus récemment : en 2017, des chercheurs américains sont parvenus à supprimer l'ADN du virus dans des cellules de souris en utilisant l'édition génomique. La suppression de cet ADN viral dans un modèle animal ouvre de nouvelles perspectives de recherches chez l'Homme.

Lumière bleue : comment s’en protéger ?

Les écrans, sources de lumière bleue, ont envahi nos vies et notre temps. On passe souvent plusieurs heures par jour à les regarder, en particulier si l'on travaille sur ordinateur. Pourtant ils menacent d'abîmer nos yeux et notre santé. Alors, comment se prémunir contre ces risques ?

Le nettoyage de printemps : solution contre les allergies ?

Le printemps arrive et vous avez envie de faire un grand ménage ? Une bonne idée pour écarter les allergisants. Une autre saison aussi est propice au grand nettoyage.

