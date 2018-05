Les hommes surestiment leur intelligence, contrairement aux femmes ; ADN : une nouvelle forme découverte dans des cellules humaines

Les hommes surestiment leur intelligence, contrairement aux femmes

L'intelligence est-elle une affaire de genre ? Les sciences sont-elles l'apanage des hommes ? Ces stéréotypes ont la vie dure et une étude sans précédent compte bien expliquer pourquoi, en mettant en lumière des complexes d'infériorité et de supériorité illusoires, affectant respectivement les femmes et les hommes.

Le barbecue est-il dangereux pour la santé ?

Le barbecue provoque la formation de substances cancérogènes. Il est toutefois possible de passer un moment convivial sans mettre pour autant sa santé en danger. Découvrez ici quelques conseils d'utilisation.

ADN : une nouvelle forme découverte dans des cellules humaines

Pour la première fois, des chercheurs australiens affirment avoir identifié une structure particulière d'ADN appelée « i-motif » dans des cellules humaines.

Cet ADN entortillé, qui avait déjà été observé in vitro, pourrait intervenir dans l'expression des gènes.

Moustique-tigre : soyez vigilants !

Le moustique-tigre, vecteur de la dengue, du chikungunya et du Zika, est présent dans 42 départements métropolitains. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance des habitants qui sont invités à éliminer les eaux stagnantes et à se protéger des piqûres.

Hémophilie : une injection pour traiter la maladie à vie ?

Des chercheurs américains proposent d'injecter aux patients hémophiles des cellules de foie capables de produire le facteur de coagulation manquant. La technique testée avec succès chez la souris pourrait éviter aux malades des injections répétées de facteurs de coagulation.

