Les hommes sont plus heureux quand ils font le ménage ; Comment éloigner les moustiques de manière naturelle ?

Science décalée : les hommes sont plus heureux quand ils font le ménage

En 2012, une étude venait tordre le cou aux idées reçues des machos. À la grande surprise des auteurs, elle révélait que plus les hommes participent aux tâches domestiques et plus ils vivent heureux. Et s'il suffisait de faire la vaisselle pour qu'un homme (mé)nage dans le bonheur ?

Lire la suite sur Futura Sciences

La vitamine B, à fortes doses, augmenterait le risque de cancer du poumon

Les hommes absorbent des doses élevées de vitamines B6 et B12 sur de longues périodes auraient deux à quatre fois plus de risque de cancer du poumon. C'est surtout vrai chez les fumeurs, et les femmes ne seraient pas concernées.

Comment éloigner les moustiques de manière naturelle ?

Vous en avez assez des moustiques qui vous piquent dans votre maison ou à l'extérieur ? Voici quelques remèdes naturels et astuces pour les éloigner ou sinon les piéger.

Lire la suite sur Futura Sciences

Une thérapie génique approuvée aux États-Unis pour la première fois

La FDA, l'agence américaine qui donne les autorisations pour les médicaments, a approuvé la mise sur le marché de la première thérapie génique dans le monde contre la leucémie. Le traitement baptisé Kymriah utilise des globules blancs du patient qui sont génétiquement modifiés.

Lire la suite sur Futura Sciences