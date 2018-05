Guérir la calvitie grâce à un traitement contre l'ostéoporose ; Autisme : le cannabis thérapeutique bientôt testé ?

Les Pays-Bas ont annoncé qu'ils allaient renforcer la plus grande digue du pays, afin de répondre aux dernières prévisions concernant la montée des eaux.

Et aussi : d'étranges trous dans la glace de l'Arctique : même la Nasa ne comprend pas ; Une fourmi kamikaze découverte à Bornéo ; Le satellite Gaia nous offre la carte la plus détaillée de la Voie lactée

Mercredi 25 avril 2018, Google a déployé sa nouvelle mise à jour pour son service de messagerie. Le géant Américain promet de nouvelles fonctionnalités et des changements pour améliorer l’ergonomie.

Sans oublier : la bombe de la dette inquiète Valeurs Actuelles ; L'Obs et Vraiment craignent pour nos données personnelles mal protégées.

Et aussi : Le barbecue est-il dangereux pour la santé ? ; Moustique-tigre : soyez vigilants ! ; Hémophilie : une injection pour traiter la maladie à vie ?

Mais aussi une carte blanche pour un été immaculé, l’audace d’un futur classique du XXIe siècle, les 550 vagues à l’heure des marées et l’épopée militaire qui s’invite sur un cadran…

Et encore : Cara Delevingne a déjà remplacé Paris Jackson ; tout ce que vous ne saviez pas encore sur le Prince Harry.

Si les salariés d’Air France finissent par crasher leur poule aux œufs d’or sur le tarmac, les avions continueront de décoller de Roissy. Il y en aura même davantage et voyager coûtera moins cher.

Et aussi : l'encre invisible pour identifier des membres du Black Bloc ; la fin de l'hebdo "Vraiment".

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Entre "blessures" et "résistances", Edouard Philippe commémore l'esclavage et son abolition

La BoE maintient son taux et abaisse sa prévision de croissance

Grâce à des enzymes, certaines bactéries peuvent détruire la pénicilline et même s'en servir comme nourriture. Une nouvelle inquiétante à première vue, mais qui pourrait aussi avoir des applications positives.

L'eczéma, ou dermatite atopique, conduit à des démangeaisons et des rougeurs désagréables.

Un prion semblable à celui de la maladie de la vache folle a été détecté chez le dromadaire. Une nouvelle potentiellement dramatique pour les populations qui consomment le lait et la viande de cet animal en Afrique.

