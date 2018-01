Grippe : votre année de naissance peut vous protéger ; Science décalée : Star Wars peut vous éviter un cancer du côlon

Les astronautes ont de la fièvre à cause de la microgravité

Dans l'espace, le corps des astronautes flotte librement en apesanteur, une situation que beaucoup d'entre nous envient. Mais la microgravité a de multiples effets néfastes sur le corps. En voici un de plus : les voyageurs de l'espace ont souvent de la fièvre.

Grippe : votre année de naissance peut vous protéger

Votre première grippe influence votre immunité pour la vie. C'est ce que suggère une étude publiée en 2016. Les chercheurs ont observé que les personnes nées avant 1968 semblent protégées contre certains virus de la grippe aviaire et celles nées après 1968 contre d'autres.

Science décalée : Star Wars peut vous éviter un cancer du côlon

La Force donnerait des pouvoirs au diagnostic médical : une étude de 2017 comparant des coloscopies réalisées dans deux environnements musicaux différents a montré que la bande-son de Star Wars permettait de détecter plus d'adénomes et de polypes. De bonnes raisons pour voir et revoir toute la saga.

Utérus artificiel et ciseaux moléculaires : deux des incroyables innovations Santé en 2017

L'année 2017 s'est achevée, vive 2018 ! Quels sont les évènements qui ont marqué l'actualité en santé, médecine et biologie ? Voici cinq informations que nous avons sélectionnées car elles sont innovantes ou ont fait progresser nos connaissances sur le vivant.

Quelles sont les hormones liées au stress ?

Le stress est lié à l'action d'hormones comme l'ACTH (ou hormone corticotrope), le cortisol, l'adrénaline, l'ocytocine et la vasopressine. Quelles sont leurs fonctions ?

