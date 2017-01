Grippe aviaire : un cas inédit de transmission du chat à l’Homme ; Le mésentère, ce nouvel organe du corps humain

Le mésentère, ce nouvel organe du corps humain

C'est officiel : le mésentère, qui relie l'intestin aux parois abdominales, est désormais considéré comme un organe à part entière. Si la structure de cet organe est assez bien connue, sa fonction reste encore à explorer. Il pourrait jouer un rôle dans des maladies digestives et abdominales.

Lire la suite sur Futura Sciences

Ebola : enfin un vaccin efficace ?

En test en Guinée, injecté à 5.800 personnes, le vaccin rVSV-Zebov a démontré sa pleine efficacité contre la souche dite Zaïre. Peu d'effets secondaires ont été notés dans cet essai clinique et le vaccin pourrait être bientôt utilisé.

Lire la suite sur Futura Sciences

Grippe aviaire : un cas inédit de transmission du chat à l’Homme

Pour la première fois, les autorités sanitaires de New York annoncent qu’une souche rare de grippe aviaire (H7N2) a été transmise du chat à l’Homme.

Ce virus faiblement pathogène infecte une centaine de chats dans des refuges new-yorkais.

Lire la suite sur Futura Sciences

Science décalée : le smartphone transforme la main humaine

D’après une étude britannique, 5 % de la population aurait un pouce plus gros que l'autre à cause de l'usage du smartphone. Les jeunes sont les plus touchés par cette transformation du corps plutôt rapide...

Lire la suite sur Futura Sciences

Bonnes résolutions : pourquoi vous n’êtes pas motivé pour faire du sport ?

Chaque année, parmi les bonnes résolutions figure souvent la volonté de faire plus de sport. Mais il n'est pas facile de rester motivé. Une étude montre que chez des souris obèses, l'inactivité serait en fait liée à un problème au niveau des récepteurs de la dopamine. En comprenant mieux les causes de la sédentarité, les chercheurs espèrent trouver des moyens pour encourager l’activité physique des personnes obèses.

Lire la suite sur Futura Sciences