Génétique : la calvitie est bel et bien héréditaire ; Les hommes mangent plus pour impressionner les femmes

Génétique : la calvitie est bel et bien héréditaire

Une étude portant sur 52.000 hommes au Royaume-Uni a identifié plus de 200 marqueurs génétiques de la calvitie. Beaucoup de gènes étaient impliqués dans le développement du cheveu et une partie d’entre eux se trouvaient sur le chromosome X, hérité de la mère.

Science décalée : les hommes mangent plus pour impressionner les femmes

Une étude de 2015 a montré que les hommes mangent beaucoup plus en présence des femmes : 93 % de pizza en plus, mais aussi 86 % de salade en plus ! Ce serait un moyen de montrer à ces dames qu’ils sont en bonne santé…

Hépatite B : une pénurie de vaccins en France

La France rencontre des difficultés pour s’approvisionner en vaccins contre l’hépatite B pour les adultes.

C’est un problème pour les insuffisants rénaux qui font partie des populations à risque. La Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (Fnair) s’en inquiète.

Pourquoi nos cheveux deviennent-ils blancs avec l'âge ?

C’est inévitable : tôt ou tard (selon les personnes), des cheveux blancs apparaissent sur notre crâne. La « canitie », c’est le nom scientifique de ce phénomène, est un mécanisme naturel encore un peu mystérieux pour les scientifiques.

Baby blues : les papas aussi sont sujets à la dépression

Environ 4 % des nouveaux pères souffriraient de symptômes dépressifs après la naissance de leur enfant. Le baby blues, ou dépression du post-partum, n’est donc pas réservé aux femmes, même s'il reste plus fréquent chez elles

