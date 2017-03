Dis-moi quel mois tu es né, je te dirai si tu as des allergies ; Sida : des chercheurs français ont-ils trouvé l'arme fatale contre le VIH ?

Dis-moi quel mois tu es né, je te dirai si tu as des allergies

Le printemps approche et avec lui revient la saison des pollens, redoutée par des millions de personnes allergiques en France. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles plus sensibles que d'autres aux allergies ? En mars 2016, une recherche s'est penchée sur le lien entre le mois de naissance et le risque d'allergie et a montré que les enfants nés en automne ont plus de risque d'eczéma ; ceux qui sont nés en automne et en hiver risqueraient plus l'asthme. Ce lien entre allergies et saison de naissance s'expliquerait par une modification de l'ADN.

Anti-cholestérol : un nouveau médicament efficace mais cher

Une nouvelle étude montre que l'évolocumab, commercialisé par Amgen sous le nom de Repatha, diminue les taux de cholestérol et le risque d'infarctus ainsi que d'AVC chez des personnes souffrant d'athérosclérose. Mais le traitement coûte environ 14.000 dollars par an.

Glucides : où trouver les bons ? comment éviter les mauvais ?

Tous les glucides ne nous font pas grossir. En effet, il faut d'abord différencier les sucres rapides (qui se digèrent rapidement) des sucres lents (qui se digèrent lentement). Pour éviter de grossir, mieux vaut choisir des aliments qui ont un index glycémique faible.

Sida : des chercheurs français ont-ils trouvé l'arme fatale contre le VIH ?

Cachés dans des « cellules réservoirs », des virus du Sida peuvent rester très longtemps en latence, indétectables, à l'abri de tous les traitements mais prêts à se multiplier de nouveau. Une équipe française a trouvé le moyen de les repérer en découvrant un marqueur présent sur ces cellules infectées par le VIH. De nouveaux traitements du Sida pourraient faire vraiment disparaître l'agent infectieux, ce qui ouvre un espoir de guérison.

Pourquoi y a-t-il différents types de neurones ?

Un neurone, ou cellule nerveuse, est une cellule excitable constituant l'unité fonctionnelle de base du système nerveux. Il existe environ 200 types de neurones ! Mais pourquoi sont-ils si différents ?

