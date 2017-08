Dépendance : quelles maladies causent la perte d'autonomie ? ; Les gros dormeurs font plus de cauchemars

Selon les chiffres fournis par l'IFOP, Emmanuel Macron a subi la plus forte chute de l'histoire de la Ve République pour un Président au pouvoir depuis quelques mois (-10 points depuis son élection), le ramenant à un chiffre plus faible que François Hollande.

La majorité des français pensent qu’en matière agricole seule les exploitations de petites tailles peuvent faire de l’écologie et du développement durable. Ils sont persuadés qu’en interdisant ce qu’ils appellent « l’agriculture industrielle » on résoudra tous les problèmes. Revisitons ces certitudes !

Stratège islamiste néo-ottoman par excellence, le président turc Recep Tayyip Erdogan a toujours su que le meilleur moyen de séduire voire d’hystériser les Arabes - jadis ennemis historiques des Turcs - est de paraître plus pro-palestinien (donc pro-arabe) qu’eux, plus musulman-sunnite et plus « anti-sioniste que les leaders arabo-musulmans sunnites eux-mêmes.