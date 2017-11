Des champignons pour rester jeune ; Science décalée : on dort moins bien les nuits de Pleine Lune

Le gingembre est-il vraiment aphrodisiaque ?

Racine venue d'Asie, le gingembre a une réputation solide et très répandue de plante aphrodisiaque. Cette plante vivace qui ne pousse que sous les tropiques est largement employée comme épice dans la cuisine de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, et de plus en plus en Occident. Mais son pouvoir est-il aussi grand que le lui confère la croyance populaire ?

Des champignons pour rester jeune

Des chercheurs américains ont trouvé que les champignons, notamment les cèpes, contenaient des quantités importantes d'ergothionéine et de glutathion, deux antioxydants. Ces molécules pourraient aider à combattre les effets du vieillissement.

Science décalée : on dort moins bien les nuits de Pleine Lune

La vieille croyance populaire aurait trouvé une vérification scientifique.

De nombreux paramètres du sommeil seraient en effet perturbés les nuits de Pleine Lune. Des résultats inattendus pour les chercheurs suisses à l'origine de ce travail, puisque ce n'était pas leur but premier...

Alimentation animale : l'OMS demande une réduction des antibiotiques

L'OMS recommande de ne plus utiliser d'antibiotiques chez les animaux d'élevage en bonne santé. De telles pratiques, qui visent à favoriser la croissance et à éviter des maladies chez des animaux, favorisent l'antibiorésistance.

Contre la dengue ou le zika, des moustiques volontairement infectés

L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) va autoriser des lâchers de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia dans 20 États du pays et à Washington. Ces insectes ont été conçus par l'entreprise MosquitoMate pour éliminer le moustique-tigre et ainsi stopper certaines maladies.