Cerveau : pourquoi certains n’aiment-ils pas le fromage ? ; 7 statistiques qui montrent que l'on vit dans un monde meilleur

Et aussi : Les additifs alimentaires sont-ils dangereux pour la santé ? ; Comment savoir si quelqu'un ment ? ; Comment savoir si quelqu'un ment ?

Suite à son dernier feuilleton sur la banalisation de la barbarie jihadiste et antisémite qui progresse en France comme l’a dramatiquement révélé l’atroce supplice de Sarah Halimi, Alexandre del Valle revient cette semaine sur le concept de fond de « l’islamiquement correct ».

Mais aussi les cuirs équestres qui habillent le missile californien, le rideau précieux d’un théâtre vénitien, les montres des académiciens militaires et les lumières interdites du loup des mers…

Et bien plus : une future belle-mère encombrante pour le prince Harry ?

Strasbourg a fait un pari sur l'avenir en construisant une tour à énergie positive. Ces logements seront conçus pour permettre des meilleures économies d'énergie et éviter les gaspillages.

Et aussi : Record : l'ordinateur quantique de Feynman simule sa plus grosse molécule ; Découvrez l'aéroglace, la glace ultralégère

Début juillet M. Le Maire, ministre de l’économie, a annoncé que l’Etat Français allait bientôt céder une partie des participations non stratégiques détenues. Le montant des cessions devraient avoisiner les 10 Milliards d’Euros. afin de financer l’innovation.

Avec 138 condamnations en cinq ans et cent millions d'euros investis, la loi contre le téléchargement illégal en France, Hadopi, est un fiasco. A tel point quelle pourrait bien être supprimée sous peu. L'occasion de revenir sur les raisons de cet échec.

Une étude IFOP menée pour le journal l'humanité en septembre 2017 qui s'intitule "Etre de gauche aujourd'hui" met en lumière le fait que de plus en plus de gens se revendiquent comme étant "de droite" (56%). Une hausse qui s'accompagne mécaniquement d'une baisse des gens se déclarant "de gauche" (44%).

Et aussi : la trop petite voix de Macron qui ne porte pas selon une spécialiste.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Plus d’un millier de CRS se mettent en arrêt maladie

La région IDF vote une aide d'urgence de 200.000 euros à Saint-Martin et Saint-Barth

L'aéroport de Glasgow à la rescousse des ours en peluche

Mehdi Nemmouche n’assistera finalement pas à son procès: «Il perd la vue et l’ouïe, notre client est probablement atteint d’une tumeur au cerveau»

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

On pourrait croire que c'est pour le parfum qu'elles exhalent. Ou parce qu'elles sont tout simplement belles. Mais selon la théorie du handicap, si les femmes sont tant séduites par les fleurs, c'est une question d'évolution.

Pellicules sèches ou pellicules grasses ? Il en existe plusieurs types dont les causes sont différentes. Quelles sont-elles et comment les traiter ? Réponses d'une dermatologue.

Cheveux : d'où viennent les pellicules et quelles sont les causes ?

Les prix IgNobel 2017 viennent d'être décernés. Parmi les lauréats de ce concours des recherches « qui font rire puis réfléchir » figurent des chercheurs français du CNRS récompensés pour une étrange étude sur le cerveau et le fromage. Comme nous le rapportions en 2016, pour avoir bien senti qu'il se passait quelque chose, ces scientifiques ont décrypté les processus cérébraux qui expliqueraient pourquoi certaines personnes détestent tant le fromage.

Et si une playlist avec ses morceaux de musique préférés pouvait aider des patients souffrant d'Alzheimer à aller mieux ? C'est ce que propose Music & Memory (M&M), un programme de musicothérapie qui a permis de réduire la prise de médicaments et améliorer des symptômes.

Moins de pauvreté, moins de morts du Sida, moins de sous-nutrition... Malgré les guerres et les catastrophes naturelles, différentes données mondiales indiquent que l'humanité se porte mieux que jamais.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres