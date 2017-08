Le cannabis ferait grossir les seins... des hommes ; Bientôt une pilule pour remplacer le sport ?

Science décalée : le cannabis ferait grossir les seins... des hommes

Les spécialistes pensent depuis longtemps que fumer du cannabis fait pousser les seins des hommes.

Aux États-Unis, un chirurgien plasticien rappelait déjà en 2013 dans la presse nationale l'ampleur du phénomène (23.000 interventions chirurgicales pratiquées). Selon les derniers chiffres de 2015, plus de 30.000 hommes ont eu recours à une réduction mammaire outre-Atlantique. Si le lien n'a jamais pu être avéré, la marijuana abaisserait les niveaux de testostérone...

Bientôt une pilule pour remplacer le sport ?

La cardiotrophine CT1 est une molécule capable de faire croire à votre cœur que vous faites de l'exercice. Dans un modèle animal d'insuffisance cardiaque, elle a amélioré la santé du cœur, ce qui permet d'imaginer des applications médicales chez l'Homme.

La course à pied rend intelligent

Alors que démarrent les championnats du monde d'athlétisme 2017, certains pourront être tentés de se remettre au sport, inspirés par ces athlètes talentueux. De nombreuses études ont montré les bénéfices de l'exercice physique sur la santé et notamment ceux de la course à pied. Ainsi, des recherches parues en 2016 ont décrit comment la course d'endurance favorisait le développement de cellules nerveuses chez l'adulte. Ces travaux semblent donner raison au vieil adage mens sana in corpore sano, c'est-à-dire « un esprit sain dans un corps sain ».

Les gros dormeurs font plus de cauchemars

Les cauchemars seraient plus fréquents chez les personnes qui dorment plus de neuf heures par nuit, selon des chercheurs britanniques, qui ont repéré aussi d'autres facteurs. Donc, si vous faites trop de cauchemars, faites sonner votre réveil plus tôt...

