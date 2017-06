Canicule : trois choses à savoir sur la déshydratation ; Les gauchers seraient plus doués pour les maths

Canicule : trois choses à savoir sur la déshydratation

Une partie du pays est en alerte orange pour la canicule et de fortes chaleurs sont annoncées pour la semaine, en France métropolitaine. Les personnes les plus fragiles en particulier doivent rester vigilants face au risque de coup de chaleur et de déshydratation.

Les gauchers seraient plus doués pour les maths

Les gauchers sont-ils plus ou moins doués que la moyenne ? La question divise la classe scientifique depuis des décennies. Aujourd'hui, une nouvelle étude internationale tente d'apporter un éclaircissement. Les gauchers seraient effectivement plus doués pour les maths.

Les gènes zombie se réveillent après la mort

Le 7 juin dernier, nous décrivions le projet controversé de l'entreprise Bioquark qui envisage de restaurer une activité neuronale chez des personnes en mort cérébrale. Cet essai clinique qui vise à « ressusciter les morts » utiliserait plusieurs techniques comme l'injection de cellules souches et la stimulation nerveuse. Or, l'an passé, des chercheurs ont démontré l'existence d'une certaine vie génétique après la mort : chez le poisson et la souris, des centaines de gènes seraient actifs après la mort, même au bout de plusieurs jours. Ces travaux montraient que la machinerie cellulaire ne s'arrête pas brutalement après le décès, voire que certains gènes sont activés.

Greffe de tête : un chirurgien se rapproche de son but en reconnectant la moelle épinière de rats

Sergio Canavero, le chirurgien italien qui ambitionne de faire la première greffe de tête humaine, a sectionné et recollé la moelle épinière de rats. Pour lui, cette expérience réussie est une nouvelle avancée vers son but ultime.

Bronzer sans Soleil... et naturellement grâce à une pilule ?

Des chercheurs américains ont identifié une molécule qui favorise la libération du pigment qui colore la peau, la mélanine. Cette découverte permettrait aux personnes qui bronzent difficilement d'avoir elles aussi un teint hâlé, sans prendre de risque de cancer de la peau.

