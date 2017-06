Le bleu de méthylène ralentirait le vieillissement de la peau ; 5 choses à savoir sur le moustique-tigre

Le bleu de méthylène ralentirait le vieillissement de la peau

Connu depuis plus de cent ans, cet antioxydant bon marché et sans danger ralentit les signes du vieillissement dans des cellules de peau humaine en culture. Des applications en cosmétique pourraient voir le jour.

CRISPR-Cas9 : les ciseaux génétiques sont-ils dangereux ?

CRISPR-Cas9 est un outil d'édition du génome qui a bouleversé la recherche en génétique moléculaire. Mais d'après une nouvelle recherche, des souris modifiées par cette technique portent des centaines de mutations inattendues dans leur génome.

L'outil semble plus risqué que prévu...

5 choses à savoir sur le moustique-tigre Comment reconnaître le moustique-tigre, les maladies qu'il transmet, sa répartition en France, son mode de vie et bien sûr, comment s'en protéger... ? Voici cinq points que vous devez savoir sur ce moustique qui commence à être bien implanté en France.

Un gène du bonheur uniquement chez la femme

Les femmes auraient droit à un gène du bonheur qui produit presque l'effet inverse chez l'homme. Cet allèle particulier procure du bien-être quand il est présent en un exemplaire, et encore plus lorsqu'il est en deux copies !

Les mères de familles nombreuses vieilliraient moins vite

Le nombre d'enfants qu'une femme a dans sa vie influence la vitesse à laquelle son organisme vieillit : celles qui ont eu plus d'enfants ont des télomères plus longs. Or les télomères, situés aux extrémités des chromosomes, sont associés à la longévité.