Bébé à trois parents : une nouvelle naissance pour une technique controversée ; Asthme : la charcuterie aggraverait les symptômes

Les hebdomadaires reviennent largement sur le "Penelopegate", les chances d'Emmanuel Macron, et les peurs concernant les premières décisions de Donald Trump.

Les révélations vont à coup sûr se succéder au sujet de François Fillon et de Pénélope et être aussi collantes qu’une confiture faite maison.

L'affaire "Pénélope" pourrait faire changer d'avis certains Français, mais elle pourrait aussi renforcer l'abstention. Même si le lien entre abstention et scandale politique est plus complexe que ce à quoi on pourrait s'attendre...