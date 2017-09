Voilà l’espace qu’il faudrait consacrer à l’énergie solaire pour alimenter la consommation des grandes métropoles mondiales (et le cas de Paris risque de vous surprendre)

Il est désormais démontré que les énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien - de plus en plus compétitifs -, se posent en alternative viable tant sur le plan économique, technique que climatique. Malgré l’effet Trump, qui a décidé de retirer les Etats Unis des Accords de Paris, le Département Américain de l’Energie reconnait lui-même que l’énergie solaire qui arrive sur terre pendant seulement une heure peut couvrir les besoins de l’humanité en énergie pendant une année entière.

Face à un tel consensus, la question qui prime est : « comment l’exploiter notamment dans les grandes métropoles ? »

Ainsi, une récente étude, reprise par un article d’Ashley Kirk dans "The Telegraph, a comparé - ville par ville - la superficie respective de chaque ville avec la surface de panneaux solaires nécessaires pour produire toute l'énergie permettant de l'alimenter.

L’article montre que 80% des plus grandes villes du monde peuvent couvrir tous leurs besoins avec moins de 10% de la surface en solaire, ce qui est une excellente nouvelle. En revanche, toujours selon l’étude, basée sur des critères de comparaison homogènes (consommation estimée en fonction du nombre d’habitants ; consommation moyenne d’électricité per capita dans le pays ; et paramètres d’ensoleillement),la chose sera plus difficile pour des villes denses et de petite surface comme Paris, où il faudrait plus de 44% de la surface au sol en solaire pour couvrir tous ses besoins.

Il est vrai que la ville française la plus peuplée, Paris, 29ème ville la plus dense du monde, arrive en 3ème position en Europe comme aire urbaine derrière Moscou et Istanbul. Elle est par ailleurs extrêmement gourmande en électricité

Ainsi, à titre de comparaison, Paris est loin de l’efficacité que l’on peut trouver dans d’autres capitales européennes comme Londres, qui pourrait être alimentée en énergie solaire en équipant de panneaux solaires 8,8% de sa surface, soit 138 km2 de panneaux pour alimenter ses 9 millions d’habitants. Moscou et New York figurent au top 10 des villes finalement les plus faciles à exploiter en termes de surface de production d’électricité solaire requise.

Néanmoins, au-delà des aspects géographique et démographique, il est difficile d’expliquer une telle situation sans avoir présent à l’esprit l’exception - ou plutôt le biais - français que représente le chauffage électrique et qui pèse de façon redoutable sur les consommations… Il est pris naturellement en compte pour l’étude. En effet, même si depuis la dernière réglementation thermique (RT2012), le chauffage électrique s’est raréfié, il n’en demeure pas moins que les Français possèdent un nombre record de radiateurs électriques. Tous les ans en hiver, lorsque les températures chutent, le chauffage électrique peut représenter jusqu’à près d’un tiers de la consommation d’électricité. Une habitude française liée à nos choix politiques des années 1970 en matière de nucléaire, et qui se traduit par des prix inférieurs (sans doute plus pour si longtemps… mais c’est un autre débat), puis par des consommations plus élevées qu’ailleurs dans le monde. Par ailleurs, Paris est une ville ancienne, construite bien avant que les préoccupations d’efficacité énergétique ne viennent se greffer aux obligations en matière de normes de construction, ce qui, bien sûr, constitue un désavantage, non pas par rapport à Londres, mais sans nul doute par rapport à des villes du Moyen d’Orient ou d’Asie, moins froides et surtout pourvues de constructions plus modernes et mieux isolées.