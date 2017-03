Voici le menu idéal pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre

Atlantico : L'étude des chercheurs de Santa Barbaraont mis en évidence les bienfaits d'une alimentation saine sur la planète et le réchauffement climatique. Dans quelle mesure la production alimentaire participe-t-elle également à l'émission globale de ces gaz ?

Bruno Parmentier : L'agriculture mondiale est responsable à elle seul du quart des gaz à effet de serre émis par l'homme sur la planète ; un peu moins en France (mais quand même environ 20 %). C'est effectivement un point qui est peu mentionné dans la presse, en particulier parce qu’on se focalise souvent sur le seul gaz carbonique CO2, lequel ne représente que 10 % des gaz à effet de serre émis par ce secteur (les émissions proviennent pour l'essentiel des pots d'échappement des tracteurs et autres camions utilisés). La moitié des dégâts provient du protoxyde d’azote (N20) issu des déjections animales et de la fertilisation azotée. En poids brut, nous parlons là d’émissions beaucoup plus modestes, mais comme ce gaz est 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, ses effets sont considérables.

Les 40 % restants sont émis sous forme de méthane (CH4) provenant de la fermentation des végétaux (soit chez les ruminants, en particulier les "pets et les rots" des vaches, soit dans le sol, ou en milieu humide comme par exemple les rizières) ; là aussi les quantités sont moindres, mais leur pouvoir réchauffant est 25 fois plus important…

On voit que l'élevage est fortement concerné ; en fait il l’est triplement : par les émissions directes issues de la digestion ou des déjections, mais aussi indirectement parce que près de la moitié des céréales produites dans le monde et les trois quarts des protéines végétales (soja, colza, etc.) sont destinés aux animaux, et enfin par le transport de ces énormes tonnages de nourriture vers les étables, porcherie et poulaillers ; des experts ont ainsi estimé que le seul transport de la nourriture pour les animaux élevés en Grande-Bretagne entraînait la consommation de 1,6 milliards de litres d'essence. Au total l’essentiel des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture provient en fait du seul élevage, soit environ 14 % du total émis en France.

Selon un rapport publié en décembre 2014 aux Etats-Unis (voir ici), le public serait sous-informé sur l'impact climatique d'un régime alimentaire comprenant des produits issus d'animaux. Que peut-on dire sur l'évolution de la consommation de ces derniers produits depuis une cinquantaine d'années au niveau mondial ? Celle-ci concorde-t-elle avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ?

Lorsque le professeur Mark Post, l’inventeur du hamburger entièrement synthétique rappelle qu’un "carnivore qui se promène à vélo est beaucoup moins écologiste qu’un végétarien qui roule en 4/4", il a parfaitement raison !

Or la consommation mondiale de viande a littéralement explosé depuis 50 ans ; en effet, dans toutes les cultures, dès qu'on sort de la pauvreté le premier réflexe est de manger et de donner à manger à ses enfants ce que ses grands-parents ne pouvaient pas se payer, à commencer par les produits animaux : viande, œuf et lait, la combinaison pouvant différer d'un pays à l'autre (par exemple les musulmans ne mangent pas de porc, et les Chinois boivent peu de lait), mais le mouvement est absolument général. La Chine de Mao, avec ses 700 millions de chinois, ne pouvait offrir que 14 kilos de viande par personne et par an. Aujourd'hui les 1,3 milliards de celle Xi Jinping en consomment plus de 60 kg. La Chine a donc multiplié par huit sa consommation de viande en quelques dizaines d'années, et est devenu, de très loin, le pays le plus consommateur. Et également le plus gros producteur ; la moitié du milliard de porcs de la planète sont chinois, ainsi que 4,4 milliards de poulets (contre "seulement" 200 millions en France).

Ce phénomène est mondial ; en 1950, on a produit 44 milliards de tonnes de viande, aujourd'hui on en produit 280 milliards. Il faut imaginer qu'on abat plus de 1 000 animaux chaque seconde sur terre…

Cette augmentation gigantesque de la production animale dans le monde n'est évidemment pas sans rapport avec l'augmentation concomitante des émissions de gaz à effet de serre…

En quoi la spécificité des régimes alimentaires français participent-ils à ces émissions de gaz à effet de serre ? Où nous positionnons-nous sur ce point par rapport aux autres pays ?

En moyenne, un Français consomme actuellement 85 kg de viande et de 90 litres de lait par an. C'est environ deux fois plus que son grand-père (on consommait de l'ordre de 45 kg de chacun de ces produits dans les années 50), et trois fois plus que son arrière-grand-père (de l’ordre de 25 kg dans les années 30). Pour rendre ces chiffres plus concrets, songeons qu'en une vie, nous consommons chacun environ 7 bœufs, 33 cochons, 9 chèvres et moutons, 1 300 volailles, 60 lapins, 20 000 œufs et 32 000 litres de lait. Vue comme ça, il est légitime de se demander si la gastronomie française est bien raisonnable ! Elle ne l'est ni pour notre santé (cet excès de produits animaux est probablement une des causes de l'augmentation de la fréquence des maladies du type cancer, artériosclérose, diabètes, obésité, etc.), ni pour celle de la planète. Ce n'est pas parce que les Américains en consomment beaucoup plus, de l'ordre de 125 kg par an et par personne, que nous pouvons éviter de réfléchir à cette question.

Il importe donc de baisser fortement notre consommation de produits animaux. De la même manière que nous avons fortement baissé notre consommation de vin (dans les années 50, nos grands-parents éclusaient 140 litres de vin par an et par personne, contre seulement une quarantaine aujourd'hui). Mais nous pouvons observer qu'il y a encore des viticulteurs : après les manifestations violentes des années 50 ou 60 à Carcassonne et Narbonne, ils ont fini par s'adapter en nous expliquant : "vous voulez en boire moins, ce sera que du bon, que du cher"… Et il n'y a plus de "piquette" dans ce pays ! De la même manière, il serait souhaitable que, dans 20 ou 30 ans, nous mangions beaucoup moins de viande et beaucoup moins de lait, mais "que du bon que du cher", ce qui permettrait aux éleveurs non seulement de survivre, mais également de vivre mieux. Et à la planète également !

A quoi ressemblerait alors un régime équitable, responsable du point de vue de son impact climatique, sans pour autant faire une croix sur les aliments issus du monde animal ?

La vérité est rarement dans le tout ou rien ; en l'occurrence, il ne s'agit pas de passer, sauf choix personnel motivé par des considérations éthiques, d'un régime excessivement carné un régime carrément végétarien. Il s'agit de manger mieux. Chacun le sait, même s'il n'en tire pas toujours les conséquences, manger mieux c'est d'abord moins : moins de viande, de lait, de sel, de sucre, de matières grasses ! Et plus de céréales, de légumineuses (les plantes qui contiennent beaucoup de protéines végétales comme les haricots, lentilles, pois chiche, soja, etc.), de fruits et de légumes (de saison), et de diversité. Finalement ce n'est pas si difficile, et c'est essentiellement l'imagination qui nous manque et la volonté d'inventer des chemins nouveaux en apprenant de nouvelles recettes. Les prêtres catholiques nous avaient bien convaincu qu'il ne fallait pas manger de viande le vendredi, pendant le carême et l’avent etc., et il ne s’agit que de revenir à ces préceptes sages, mais cette fois-ci pour des motifs sanitaires et écologiques !

On peut déjà commencer par réaliser qu'il est inutile d'offrir un plat de viande à des amis que l'on reçoit chez soi le soir, puisqu’ils en ont déjà mangé au déjeuner ; ce qui manque actuellement, c'est le savoir-faire pour réaliser un bon plat de résistance sans viande. Et puis, même à midi il n'est pas indispensable de manger chaque jour de la viande, et en quantité excessive. 100 g de viande quatre fois par semaine, (mais de la bonne, de la chère !), plus une fois du poisson et deux fois des protéines végétales, ça n'est aucunement un programme triste, insipide et rabat-joie ! Et si nous pouvons manger en plus pour l'essentiel des produits de saison qui ont été cultivés à moins de 100 km de chez nous, ainsi que des animaux intégralement nourris avec des végétaux européens, ça diminuera d’autant les transports (une étude a montré qu'en moyenne aux États-Unis des aliments parcourent 2 400 km avant d'arriver dans l'assiette du consommateur). Et enfin, cerise sur le gâteau, pourquoi ne pas augmenter la proportion de bio dans notre assiette, ça diminuera notre consommation indirecte d'engrais et de pesticides très énergitivores, et donc producteurs de gaz à effet de serre. Des conseils à méditer au moment où nous allons prendre de bonnes résolutions pour l’année prochaine !