Le streaming, une menace environnementale ?

enfin cela renvoie plus largement à la généralisation de l'échange de vidéo (smartphone & réseaux sociaux...) de bonnes définitions: or la vidéo pèse lourd en donnée et donc cela a un impact.

d'une part un service à la demande nécessite des data centers capable à tout moment de fournir le contenu désiré, en l'occurrence une vidéo, mais il faut voir si cela est moins/plus efficace qu'un autre système (ex. c ette étude qui compare avec la location de DVD, mais on peut aussi comparer à la TV)

Alors que le numérique de manière générale bénéficiait d'une image plutôt « verte », son bilan est-il finalement néfaste au niveau écologique ?

Nous assistons progressivement à la prise de conscience de la matérialité du numérique et de ses impacts sur la planète. Aujourd'hui des études montrent bien qu'à une échelle mondiale et en prenant en compte la fourniture en électricité et la fabrication des terminaux, réseaux (on parle de cycle de vie)... ce secteur numérique consomme de plus en plus d'énergie: +8% par an selon l'étude récente du Shift project, alors même que l'on fait des efforts pour réduire la consommation énergétique dans les autres secteurs. Ses émissions représentent quasiment 4% des émissions mondiales, 2 fois plus que l'aviation. Par ailleurs il faut diffuser l'idée que c'est bien la construction de nos smartphones et ordinateurs etc... qui représentent la plus grande part des impacts environnementaux (liés à l'extraction des terres et à la consommation énergétique): et cela nous questionne tous à l'heure où nous souhaitons renouveler nos appareils, car allonger leur durée de vie permet de réduire fortement leur impact. Globalement nous devons tous prendre conscience que notre activité numérique a des impacts, et réfléchir à des formes de sobriété (voir le guide de WWF) qui préservent notre activité numérique tout en réduisant fortement les impacts environnementaux.

Quelles doivent être les pistes pour rendre le monde numérique plus écoresponsable ?

Comme nous l'expliquions dans notre livre blanc (réalisé avec Fing, Greenit.fr, WWF): les pouvoirs publics, en plus des citoyens, peuvent agir pour réduire ces impacts. ! Voici par exemples 5 mesures bonnes pour l'économie française et pour l'environnement.