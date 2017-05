La Scandinavie a enregistré les nuits les plus froides pour un mois de mai depuis 1854. Et voilà ce que ça nous apprend sur certains inconvénients des énergies renouvelables...

Atlantico : La Norvège a choisi d'avoir recours aux énergies renouvelables pour la production de son électricité. Elle utilise des centrales hydrauliques qui fonctionnent en recueillant l'eau de la fonte des neiges hivernales. Cependant, des nuits très froides enregistrées ont empêché les bassins de se remplir. Quels sont les aspects et positifs, et négatifs des centrales hydrauliques ?

Myriam Maestroni et Luc Poyer : Il convient tout d’abord de préciser que la Norvège se distingue comme le premier pays européen en matière de production hydroélectrique. L’électricité d’origine hydraulique y représente la quasi totalité du mix électrique (plus de 90% -à mettre en perspective avec une part de moins de 5% en moyenne mondiale pour cette source d’énergie-). Ainsi ce petit pays, de moins de 5 millions d’habitants se classe ainsi au 6ème rang mondial des producteurs d’hydroélectricité avec 3,5% de la production hydroélectrique mondiale et près du quart du total de la production européenne.

Une position conquise au fil des années et au prix d’investissements importants.

La Norvège, qui dispose du premier parc hydroélectrique européen (14% du total européen), continue à investir notamment dans des petites centrales de production et de stockage d’énergie -STEP ie Stations de Transfert d’Energie par Pompage- au travers d’entités publiques, dont la société d’Etat, Statkraft très fortement engagée dans le production d’énergies renouvelables, et détenant 36% de la puissance installée, mais également les comtés et les municipalités -53% de la production d’hydroélectricité du pays-.

Cette position bien particulière voire même paradoxale pour un pays, par ailleurs, doté de grandes réserves de pétrole et de gaz, est le fruit d’une volonté politique qui remonte à fort longtemps, mais aussi d’une géographie particulière. Ainsi, dès 1921, était créée la Direction Nationale Norvégienne des Ressources en Eau et en Energie (NVE – Norvegian Water Ressources and Energy Directorate-) pour prendre en charge les centrales hydroélectriques qui avaient commencé à être construites dès la fin du 19ème siècle, lorsque l’Etat norvégien décida d’acheter la chute d’eau de Paulenfoss pour fournir alors l’électricité du réseau ferroviaire. Cette expérience se démultiplia avec la construction de centrales ensuite destinées à alimenter le ville d’Oslo et les industries, permettant alors de garantir un accès à l’électricité à des prix abordables, et a su s’exporter notamment par l’intermédiaire de Statkraft, qui a enrichi sa palette de production d’énergies renouvelables tout en commençant à se lancer, des le début des années 90, à la conquête des marchés internationaux (Royaume Uni, Suède, Turquie, Albanie, Pérou…) de plus en plus sensibilisés aux questions de transition énergétique.

Malgré un savoir-faire en matière de production d’énergie hydraulique et un environnement propice, l’aléa climatique, accentué par le phénomène du dérèglement lié aux émissions de C02, peut se manifester… Ainsi cet épisode de froid, record pour la saison, qui a touché la Norvège au cours des dernières semaines, entraîne une double conséquence, à savoir, un niveau de consommation d’énergie anormalement élevé d’une part (induisant une demande supérieure à la moyenne), et un déficit de production hydroélectrique, normalement générée par la disponibilité d’eau provenant de la fonte des neiges, qui s’est trouvé retardé, d’autre part, donnant ainsi lieu à un déficit d’offre. Ce déséquilibre entre demande et offre s’est notamment traduit par des prix de l’électricité en hausse significative (de l’ordre de 30%) par rapport à la même période de l’année dernière. Il faut bien comprendre que ce coup de froid arrive juste à un moment un peu sensible de l’année. En effet, les producteurs d’hydroélectricité s’attendent en principe à un gros remplissage des réservoirs d’eau au retour du printemps et des beaux jours, lorsque la neige fond. Le but du jeu étant de vider suffisamment les bassins d’accumulation tout en conservant un niveau d’eau suffisant pour faire fonctionner les turbines. Or ces derniers étaient à un très bas niveau dans l’ensemble des pays scandinaves, du fait d’un hiver persistant et donc d’un déficit d’eau encore à l’état de glace équivalent à 100 Twh selon Nena (Agence d’analyse de l’énergie située à Oslo).