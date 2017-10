La révolution verte en panne en Allemagne : malgré des investissements massifs, la part des énergies renouvelables progresse moins vite depuis 2009 outre-Rhin

Atlantico : L'Allemagne a beaucoup investi dans les énergies renouvelables, 189 milliards d'euros depuis 2000. Cependant, on constate un ralentissement de la production d'énergie verte depuis les années 2009. Comment s'explique cette situation ? Comment peut-elle repartir ?

Grégory Lamotte : Pour comprendre ce ralentissement, il faut le replacer dans le contexte global : Entre les années 2000 et 2016, l'Allemagne à beaucoup investit dans les énergies renouvelables pour passer de 7% à 30% de leur électricité produite à partir des énergies renouvelables.

En France, pendant cette même période nous sommes passés de 13 à 18%, la France a donc pris beaucoup pris de retard.

Cependant après avoir connu un pic d’investissement dans les renouvelables en 2011 avec 13 GW ajouté, l’Allemagne semble ralentir depuis avec « seulement » 8 GW ajouté en 2016. (voir le graphique ci dessous qui représente les puissances raccordées en Allemagne selon Fraunhofer Institute).

A titre de comparaison, en 2016, en France nous avons ajouté 1,7 GW d’énergie renouvelable, donc le ralentissement Allemand est à relativiser.

Mais pourquoi les Allemands investissent moins dans des moyens de production d’énergie renouvelable en 2016 qu’ils ne le faisaient en 2011 ?

En 2011, le moteur principal était fondé sur les subventions, depuis 2011, les subventions baissent tous les ans et le renouvelable devient rentable sans subventions et s’intègre selon les règles de marché de l’offre et la demande. Un peu quand nous enlevons les petites roulettes d’un vélo pour enfant, au début c’est difficile, mais très vite l’enfant va beaucoup plus vite qu’avant.

Mais que se passe t-il au niveau des marchés de l’électricité ?

En raccordant un grand nombre de projets renouvelables, les Allemands ont bouleversé les équilibres de la production d’électricité dans une grande partie de l’Europe. Etant donné qu’il n’existe pas de moyens de stockage de l’électricité, les Allemands produisent parfois plus que leurs besoins et doivent donc exporter une partie de leur production à prix bradé. Et cette quantité d’électricité exportée ne fait que croitre depuis 2011 (voir le graphique) malgré la fermeture de 7GW de nucléaire en 2011.

Dans un contexte ou la consommation d’électricité n’augmente plus et que les renouvelables ajoutent de plus en plus de moyens de production, ceci provoque une baisse des prix du marché de gros en Europe, passant de 70 €/MWh en 2008 à 36€/MWh en 2017 (voir le graphique).

En synthèse, les Allemands :

· Ont investi massivement dans les renouvelables depuis 10 ans sans mettre les outils de gestion de la demande (technologie de déplacement des consommations comme Comwatt par exemple) nécessaire à son intégration dans le mix énergétique.

· Sont en retard dans les déploiements des smart-meter (comme Linky déployé par Enedis en France), ce qui les prive d’un outil qui permettrait aux opérateurs d’énergie de déployer la gestion de la demande.