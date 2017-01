Rénovation énergétique : tout ce qu'il faut savoir pour la financer chez vous et pour échapper aux escrocs

Ce week end (du 27 au 30 janvier) a lieu à Paris, le Salon de la Rénovation, Porte de Versailles. On peut y voir un des multiples salons historiquement organisés chaque année dans la capitale… ou un exemple intéressant d’une tendance illustrant l’émergence d’une nouvelle économie de l’amélioration.

Avant d’approfondir ce point, il paraît important de se remémorer que si les Trente Glorieuses s’illustrèrent par un niveau de construction record autour de 400 à 500.000 logements par an (1971 et 1975 étant restées gravées comme des années record avec plus de 500.000 logements alors construits), la construction de nouveaux logements s’est depuis essoufflée pour atteindre un niveau de 300.000 logements par an dans les années 80 et 90, pratiquement réduit à néant après la crise économico-financière de 2008, à l’exception du logement locatif social.

Ce dernier, né après la deuxième guerre mondiale, a connu une forte progression jusqu’à représenter plus de 20% du total des logements construits dans les années 60. Cette part est restée pratiquement inchangée jusqu’en 2008, année à partir de laquelle elle s’est progressivement accrue pour atteindre aujourd’hui plus d’un quart de la production globale, tendance fruit du double effet d’augmentation de la production de logements locatifs sociaux et de la baisse de la construction privée, notamment de maisons individuelles, d’autre part. Si on se projette dans le futur, nombre de scenarios convergent pour convenir qu’il sera difficile de revenir à un niveau de construction au delà de 400.000 (un chiffre qui reste optimiste d’ailleurs) et qui comprendrait de 100 à 150.000 logements sociaux. Voilà certainement quelques éléments de contexte qui permettent de mieux comprendre la question de ce marché émergent de la rénovation dans notre pays, dans lequel, pour le coup on dénombre 32.000.000 de logements au total dont plus de la moitié, soit 15 millions construits il y a largement plus de 20 ans, à une époque où le niveau d’exigence en matière de performance énergétique était très basique voire inexistant.

Ainsi ce Salon, apparu récemment, a vocation à regrouper en un seul lieu l’ensemble des acteurs, produits et services identifiés comme permettant d’accroitre le confort de l’habitat, un enjeu assez classique, mais également, et, cela constitue une nouvelle démarche à part entière, d’économiser de l'énergie en pensant à valoriser le patrimoine en veillant à ce que l’on appelle désormais la « valeur verte ». En effet, suite à l’apparition des DPE (Diagnostic de Performance Energétique), depuis la moitié des années 2000, devenus obligatoires en cas de transactions immobilières (vente ou locations de biens), les Français, qui restent attachés à la propriété immobilière, réalisent peu à peu, que dans notre pays, un logement sur deux, est de 6 à 9 fois sur-consommateur d’énergie si on le compare à un logement construit neuf, et donc contraint de respecter les réglementations thermiques (dites RT, dont celle actuellement en vigueur RT2012) imposant des normes visant à réduire les consommations d’énergie. Ainsi, un logement neuf doit consommer moins de 50kwh/m2 et par an (la catégorie A de couleur verte que l’on voit sur les étiquettes énergétiques qui apparaissent sur les annonces des devantures des agences immobilières) tandis que celui qui est en catégorie G, la pire, consommera plus de 450 kwh/m2/an.