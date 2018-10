Un nouveau rapport de l’administration Trump prévoit une hausse des températures de 4 degrés d’ici 2100 et préconise… de ne rien faire

Atlantico : Comment expliquer une telle hausse ? Est-ce réaliste ? Quelles en seraient les conséquences ?

Christian Gollier : C’est ce à quoi il faut s’attendre en effet. Avant l’ère industrielle on était en dessous de 300 ppm de concentration de CO2, aujourd’hui nous sommes à 410 ppm et pour éviter de passer au dessus de 2 degrés (d’augmentation des températures) il faut rester en dessous de 450 ppm.

Si rien n’est fait, on sera à 800 ppm d’ici la fin du siècle. Ainsi, l’augmentation de 3.5 degrés depuis 1988 ou de 4 degrés depuis le début du siècle, est très probable.

De ce point de vue, ce rapport n’a rien d’exceptionnel. L’idée principale reste la même : il faut agir rapidement et efficacement. Ce qu’il a d’intéressant, c’est qu’il donne une idée de l’intensité des enjeux : si rien n’est fait la situation sera catastrophique. Or, nous avons de gros efforts à faire afin d’empêcher que cela n’arrive.

A l’échelle française, pour éviter de passer le cap des 2 degrés il faudrait supprimer toutes les émissions de CO2. D’ici 2050 à 2060, la France doit être neutre. Ceci est faisable, on pourrait compenser la pollution provoquée par les voitures, par exemple, en plantant davantage d’arbre ou en séquestrant le carbone.

Si cette technique n’est pas encore applicable -il ne s’agit aujourd’hui que de recherches- elle permettrait, dans des centrales à gaz, de capter le carbone, puis de le liquéfier et de l’injecter dans vieilles mines à charbon, par exemple.

Mais encore une fois, il ne s’agit aujourd’hui que d’expérimentations, cette technique est encore loin d’être développée. D’autres sont bien plus prometteuses tels que le solaire ou l’éolien mais ne sont pas, non plus, totalement abouties (lorsqu’il y a ni soleil ni vent on ne peut pas produire d’électricité).

Ainsi, aucune solution réelle n’a encore été trouvée mais les efforts, eux, ne peuvent plus attendre. Non seulement, si nous ne faisons rien, nous observerons un grand nombre d'événements extrêmes tels que des ouragans mais les conséquences économiques seront tout aussi désastreuses. Au rythme actuel du réchauffement climatique, les économistes prédisent une perte du PIB mondial de 30% d’ici 2 200.

Comment réagir à un tel rapport ? Quels mesures prendre afin d'éviter une telle hausse des températures ?

Il faut que l’ensemble des êtres humains, des entreprises et des gouvernements se rendent compte des conséquences des dommages qu’ils génèrent lorsqu’ils émettent du CO2.

Or, la seule solution est de leur faire payer ces dommages. C’est-à-dire d’instaurer une taxe ou un permis d’émission qui ferait que quiconque émettrait un kilos de CO2 devrait payer en conséquence. Les chercheurs et économistes évoquent un prix du carbone autour de 50euros la tonne de C02. Prix qui augmenterait au fur et à mesure des années -si la situation empire- pour arriver autour de 300 à 400euros la tonne d’ici 2050, représentant ainsi une augmentation de 5% par an.