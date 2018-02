Ne désinfectez plus votre maison ! Une étude américaine montre que les produits chimiques du quotidien polluent désormais autant que les voitures

Atlantico : Une étude menée par le professeur Brian McDonald de l'université du Colorado s'est intéressée aux mutations de la pollution de l'air. Résultat : au fur et à mesure que les voitures devenaient moins polluantes, la pollution chimique occasionnée par les produits chimiques comme les pesticides, les produits d'entretien ou même les parfums d'ambiance augmentaient. Quel est l'impact de cette pollution au niveau environnemental et au niveau de la santé ?

Stéphane Gayet : La pollution de l’air intérieur de nos habitations a beaucoup augmenté ces dernières années. En effet, beaucoup de progrès ont été accomplis en matière de réduction de la pollution générée par les véhicules à moteur thermique alimenté par des carburants dérivés du pétrole.

Mais il ne faut pas oublier que le nombre de voitures et de camions en circulation augmente constamment.

Pendant ce temps, la pollution interne de nos habitations a considérablement crû. On peut distinguer les polluants internes selon leur source et leur nature.

Selon leur source, il y a les polluants provenant de l’air extérieur : particules fines, ozone, dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, hydrocarbures, pollens, poussières végétales et minérales, spores de champignons ; les polluants liés à notre habitation : murs, sols, plafonds (peintures, revêtements, colles, liants, agents plastifiants, antioxydants, anticorrosion, conservateurs, agents de finition), tapis, canapés, fauteuils, moquettes, literie (acariens), animaux, chaudière à gaz, fuel, charbon ou lignite, chauffe-eau, climatiseur, voiture dans un garage en sous-sol, imprimantes à laser, moteurs électriques ; les polluants liés à nos activités : cuisine, bricolage, tabagisme, encens, bougies, huiles essentielles, entretien avec des produits détergents et désinfectants, entretien des vêtements (pressing, lessives, eau de repassage parfumée), désodorisants.

Selon leur nature, il y a les polluants chimiques : hydrocarbures, aldéhydes, oxydes de carbone, oxydes d’azote, oxydes de soufre, alcools, chlore (eau de Javel), éléments simples (métaux et autres) ; les polluants végétaux : pollens, spores de champignons et champignons (mérule, moisissures) ; les polluants animaux : acariens, poils de chat et de chiens, rongeurs, déjections de petits animaux, moucherons microscopiques ; les polluants particulaires : poussières minérales, particules fines PM 2,5, PM 5 ; les polluants radioactifs et électromagnétiques : radon (massifs granitiques), ondes électromagnétiques (four à microondes, plaque à induction, wifi, ordinateurs, imprimantes à laser.

Du côté des fabricants, c’est une aubaine. Les produits à usage professionnel sont de plus en plus réglementés et contrôlés ; les produits à usage personnel ou domestique le sont beaucoup moins. Les ménages subissent une pollution plus ou moins éclairée en achetant des produits chimiques (entretien, désinfection, désodorisation, diffusion de parfums, bricolage…) et souvent aveugle en achetant des meubles et des revêtements de sol et de mur. Sans parler du chauffage polluant ni des animaux.